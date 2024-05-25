Западные спецслужбы и немецкие политики заявляют, что в случае сохранения поддержки Украины партнерами на том же уровне, что и сейчас, Киеву грозит потеря большого количества территорий.

В Германии бьют тревогу из-за ожидаемых территориальных уступок Украины в войне

Журналисты издания отмечают, что западные спецслужбы предупреждают об угрозе потери Украиной крупных территорий уже до конца года в случае отказа партнеров от расширения военной поддержки.

По словам заместителя руководителя парламентского комитета по контролю за деятельностью разведывательных служб Родериха Кизеветтера, Украина действительно действительно имеет проблемы с боеприпасами и достаточным количеством подготовленного личного состава.

Однако, по его словам, в публичном пространстве распространяются слишком пессимистические сценарии, чтобы убедить, что ситуация якобы безнадежна и дальнейшая поддержка окажется безрезультатной.

При этом депутат от СДПГ Ральф Штегнер заявляет, что оценка немецких спецслужб верна и соответствует реальным обстоятельствам.

В отчете немецкой и других западных разведок отмечается, что Украина не сможет вернуть инициативу до конца этого года и, вероятно, вынуждена будет пойти на значительные территориальные уступки.

Подчеркивается, что оккупационная армия РФ значительно превосходит украинских военных по артиллерии и возможности восстановления собственных потерь.

Пока Украине не удается мобилизовать необходимое количество дополнительных свежих сил для компенсации потерь и создания резервов.

Первый эффект от изменений в процесс проведения мобилизации можно ощутить только в конце лета, поскольку новобранцев необходимо научить.

Отмечается, что нынешние территориальные потери Украины являются следствием оборонной стратегии и затягивания принятия неудобных и необходимых решений.

Украинские военные стремятся сохранить личный состав и вынуждены уступать определенные территории.

Подчеркивается, что таким образом Киев рассчитывает выиграть время для подготовки новых сил и усиления собственной оборонной промышленности.

При этом немецкие политики и западные спецслужбы предупреждают, что воздушные атаки оккупационной армии по объектам украинского военно-промышленного комплекса могут создать новые проблемы.

Как западным партнерам добиться перелома Украиной ситуации в войне

Кизеветтер отметил, что Украина может продолжать достичь определенных успехов на поле боя, однако задержки Германии и других западных партнеров с расширением военной помощи Украине будут еще больше усложнять ситуацию и приводить к еще большим потерям.

Авторы материала отмечают, что преодолеть нарратив по поводу безнадежности дальнейшего сопротивления можно только за счет изменения позиции будем помогать "столько, сколько потребуется" на позицию "все включено".