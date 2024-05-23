Германия пока остается единственной страной, выполнившей собственные обещания и передавшей Украине приложения ЗРК Patriot. Другие союзники пока не откликнулись на инициативу Берлина.

Почему Германии не удалось убедить другие страны передать Украине ПВО

Отмечается, что в настоящее время Германия передала Украине три из одиннадцати существующих систем ЗРК Patriot.

Кроме того, Берлин передал Украине более 50 систем ПВО малого радиуса действия Gepard и ракеты "воздух-воздух" для защиты от баллистических ракет оккупационной армии РФ, вражеских бомб и БпЛА.

Несколько недель подряд немецкие чиновники и дипломаты пытались убедить партнеров в необходимости выполнения обязательств по усилению украинского ПВО.

Однако, другие страны так и не поддержали инициативу Германии.

По словам двух собеседников издания, несмотря на то, что представители Германии пытались распространить информацию о собственной инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", страны-партнеры не желают передавать Украине ПВО.

Подчеркивается, что в рамках инициативы Германии речь идет не только о ЗРК Patriot, а также о системах европейского производства, прежде всего, SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T или хотя бы ПВО С-300.

Однако авторы материала отмечают, что лучшим вариантом для Украины все же остаются ЗРК Patriot.

Кто согласился принять участие в усилении ПВО Украины

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг четко заявил, что у членов Альянса и других стран-партнеров достаточно систем ЗРК Patriot для передачи Украине.

Хотя к востоку отправляется не так много ракетных систем, страны берут на себя меньшие обязательства.

Министерство обороны Германии сообщило, что Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Нидерланды взяли на себя обязательства по финансированию, а Франция, Испания, Румыния, Литва, Бельгия, США и Великобритания пообещали предоставить материалы и ракеты.

Латвия тоже хочет присоединиться к программе