Німеччина поки залишається єдиною країною, яка виконала власні обіцянки і передала Україні додатку ЗРК Patriot. Інші союзники поки не відгукнулись на ініціативу Берліна.

Чому Німеччині не вдалось переконати інші країни передати Україні ППО

Зазначається, що наразі Німеччина передала Україні три з одинадцяти наявних систем ЗРК Patriot.

Окрім цього Берлін передав Україні більше 50 систем ППО малого радіусу дії Gepard та ракети "повітря-повітря" для захисту від балістичних ракет окупаційної армії РФ, ворожих бомб і БпЛА.

Кілька тижнів поспіль німецькі посадовці та дипломати намагались переконати партнерів у необхідності виконання забов’язань з посилення української ППО.

Однак інші країни так і не підтримали ініціативу Німеччини.

За словами двох співрозмовників видання, попри те, що представники Німеччини намагались поширити інформацію про власну ініціативу Негайні дії з протиповітряної оборони", країни партнери не бажають передавати Україні ППО.

Підкреслюється, що у рамках ініціативи Німеччини мова йде не тільки про ЗРК Patriot, а також про системи європейського виробництва, насамперед, SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T, або хоча б ППО С-300.

Однак автори матеріалу наголошують, що найкращим варіантом для України все ж таки залишаються ЗРК Patriot.

Хто погодився взяти участь у посиленні ППО України

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг чітко заявив, що в членів Альянсу та інших країн партнерів є достатньо систем ЗРК Patriot для передачі Україні.

Хоча на схід відправляється не так багато ракетних систем, країни беруть на себе менші зобов'язання.

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що Бельгія, Данія, Норвегія, Канада і Нідерланди взяли на себе зобов'язання щодо фінансування, а Франція, Іспанія, Румунія, Литва, Бельгія, США і Велика Британія пообіцяли надати матеріали і ракети.

Латвія теж хоче приєднатися до програми