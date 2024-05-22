Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів

Якщо існуватиме юридично можливий механізм, який дозволить нам ще краще розпоряджатися в майбутньому цими фінансовими потоками від заморожених активів, то ми точно відкриті, — цитує видання слова своїх джерел у міністерстві фінансів Німеччини. Поширити

Водночас, передає Reuters, Німеччина наполягає, що готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи. На переконання німецького мінфіну, такий підхід дозволить дотриматися основоположного принципу суверенної недоторканності держав.

Повідомляється, що наступного тижня це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" в Італії, на яку запрошено також Україну.

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Офіційний Вашингтон й раніше робив усе можливе, щоб використати заморожені активи РФ для допомоги Україні.

Спочатку розглядався сценарій з прямим арештом і передачі грошей Україні до сек'юритизації з метою випуску облігацій або використання їх для забезпечення певної форми позики.

Однак окремі члени ЄС, зокрема Франція та Німеччина, не підтримали цю ідею, оскільки вважають її шкідливою для стабільності євро.