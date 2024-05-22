Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів
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Економіка
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Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів

Німеччина
Джерело:  Reuters

Німеччина готова швидко перенаправити доходи від заморожених російських активів на допомогу Україні.

Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених російських активів

Якщо існуватиме юридично можливий механізм, який дозволить нам ще краще розпоряджатися в майбутньому цими фінансовими потоками від заморожених активів, то ми точно відкриті, — цитує видання слова своїх джерел у міністерстві фінансів Німеччини.

Водночас, передає Reuters, Німеччина наполягає, що готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи. На переконання німецького мінфіну, такий підхід дозволить дотриматися основоположного принципу суверенної недоторканності держав.

Повідомляється, що наступного тижня це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" в Італії, на яку запрошено також Україну.

США не полишають спроб посилити підтримку України

Офіційний Вашингтон й раніше робив усе можливе, щоб використати заморожені активи РФ для допомоги Україні.

Спочатку розглядався сценарій з прямим арештом і передачі грошей Україні до сек'юритизації з метою випуску облігацій або використання їх для забезпечення певної форми позики.

Однак окремі члени ЄС, зокрема Франція та Німеччина, не підтримали цю ідею, оскільки вважають її шкідливою для стабільності євро.

Однак остання пропозиція США була більш позитивно сприйнята в європейських столицях, в тому числі в Берліні, оскільки вона передбачає лише використання відсотків, що генеруються активами, без арешту основної суми боргу, — пише Bloomberg.

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