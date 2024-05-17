Армія РФ активізувала бойові дії на Покровському та Курахівському напрямках фронту

Оперативна інформація станом на 13.30 17.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Найбільш активно ворог на цей час діє на Покровському та Курахівському напрямках. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби російські окупанти атак не проводили.

Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення Чернігівщини та Сумщини — зокрема, обстріляв з артилерії райони населених пунктів Угроїди, Містки, Іскрисківщина та Попівка.

На Харківському напрямку відбито ворожу атаку в районі села Стариця. Загарбники залучали авіацію — били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя. Наші війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини.

На Куп’янському напрямку були п’ять спроб противника покращити тактичне положення біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та Мясожарівки. Ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку також відбито п’ять атак окупантів.

На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Часового Яру.