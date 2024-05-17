Армія РФ активізувала бойові дії на Покровському та Курахівському напрямках фронту

Також на Куп’янському напрямку були п’ять спроб противника покращити тактичне положення біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та Мясожарівки. Ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована.
Що відбувається на різних ділянках фронту
Оперативна інформація станом на 13.30 17.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Найбільш активно ворог на цей час діє на Покровському та Курахівському напрямках. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби російські окупанти атак не проводили.
Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення Чернігівщини та Сумщини — зокрема, обстріляв з артилерії райони населених пунктів Угроїди, Містки, Іскрисківщина та Попівка.
На Харківському напрямку відбито ворожу атаку в районі села Стариця. Загарбники залучали авіацію — били по районах Гарбузівки та Білого Колодязя. Наші війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини.
На Куп’янському напрямку були п’ять спроб противника покращити тактичне положення біля Вільшаної, Іванівки, Берестового та Мясожарівки. Ворог отримав жорстку відсіч, ситуація контрольована.
На Сіверському напрямку також відбито п’ять атак окупантів.
На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Часового Яру.
На Покровському напрямку наші воїни відбили 14 атак. Найгарячіше — біля Новоолександрівки.
На Курахівському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорвати оборону, зокрема в районах Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Водяного. Біля останнього ворог діяв за підтримки штурмової авіації. Ситуація контрольована.
На Времівському напрямку противник вже двічі намагався покращити тактичне положення в районі Старомайорського. Успіху не мав, дані уточнюються.
На Придніпровському напрямку наші воїни відбили п’ять атак противника неподалік Кринок. Там же, та по району Тягинки окупанти били з РСЗВ. Втрат позицій не допущено.
Українські захисники дають відсіч російським окупантам, тримаються ворога під вогневим контролем та роблять усе можливе для зриву злочинних планів противника.
Втрати армії РФ станом на 17 травня
Генштаб повідомив, що загальні ворожі втрати від початку повномасштабної війни складають:
особового складу — близько 489870 (+1410) осіб / persons,
танків — 7547 (+18) од,
бойових броньованих машин — 14552 (+14) од,
артилерійських систем — 12603 (+38) од,
РСЗВ — 1071 (+1) од,
засобів ППО — 800 (+2) од,
літаків — 353 (+2) од,
гелікоптерів — 326 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10073 (+45),
крилатих ракет — 2200 (+0),
кораблів /катерів — 26 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 17104 (+56) од,
спеціальної техніки — 2062 (+7)
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