Армия РФ активизировала боевые действия на Покровском и Кураховском направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 13.30 17.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Наиболее активно враг в настоящее время действует на Покровском и Кураховском направлениях. На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток российские оккупанты атак не проводили.

Враг не прекращает терроризировать гражданское население Черниговщины и Сумщины — в частности, обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Угроиды, Мостики, Искрисковщины и Поповки.

На Харьковском направлении отражена вражеская атака в районе села Старица. Захватчики привлекали авиацию — били по районам Гарбузовки и Белого Колодца. Наши войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины.

На Купянском направлении было пять попыток противника улучшить тактическое положение у Ольшаной, Ивановки, Берестового и Мясожаровки. Враг получил жесткий отпор, ситуация контролируемая.

На Северском направлении также отбиты пять атак окупантов.

На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Временного Яра.