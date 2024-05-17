Армия РФ активизировала боевые действия на Покровском и Кураховском направлениях фронта

Также на Купянском направлении было пять попыток противника улучшить тактическое положение у Ольшаной, Ивановки, Берестового и Мясожаровки. Враг получил жесткий отпор, ситуация контролируемая.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 13.30 17.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Наиболее активно враг в настоящее время действует на Покровском и Кураховском направлениях. На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток российские оккупанты атак не проводили.
Враг не прекращает терроризировать гражданское население Черниговщины и Сумщины — в частности, обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Угроиды, Мостики, Искрисковщины и Поповки.
На Харьковском направлении отражена вражеская атака в районе села Старица. Захватчики привлекали авиацию — били по районам Гарбузовки и Белого Колодца. Наши войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины.
На Купянском направлении было пять попыток противника улучшить тактическое положение у Ольшаной, Ивановки, Берестового и Мясожаровки. Враг получил жесткий отпор, ситуация контролируемая.
На Северском направлении также отбиты пять атак окупантов.
На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Временного Яра.
На Покровском направлении наши воины отразили 14 атак. Горячее всего возле Новоалександровки.
На Кураховском направлении оккупанты 14 раз пытались прорвать оборону, в том числе в районах Парасковеевки, Георгиевки, Красногоровки и Водяного. У последнего враг действовал при поддержке штурмовой авиации. Ситуация контролируется.
На Времиевском направлении противник уже дважды пытался улучшить тактическое положение в Старомайорском районе. Удачи не было, данные уточняются.
На Приднепровском направлении наши воины отразили пять атак противника близ Крынок. Там же, и по району Тягинки оккупанты били из РСЗО. Потери позиций не допущены.
Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, держатся врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва преступных планов противника.
Потери армии РФ по состоянию на 17 мая
Генштаб сообщил, что общие вражеские потери с начала полномасштабной войны составляют:
личного состава — около 489870 (+1410) человек/persons,
танков — 7547 (+18) ед,
боевых бронированных машин — 14552 (+14) ед,
артиллерийских систем — 12603 (+38) ед,
РСЗО — 1071 (+1) ед,
средств ПВО — 800 (+2) ед,
самолетов — 353 (+2) ед,
вертолетов — 326 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10073 (+45),
крылатых ракет — 2200 (+0),
кораблей /катеров — 26 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 17104 (+56) ед,
специальной техники — 2062 (+7)
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