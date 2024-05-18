Компанія Danone продала активи та згортає діяльність у Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Компанія Danone продала активи та згортає діяльність у Росії

Danone
Джерело:  online.ua

Danone завершила продаж своїх активів та виходить з російського ринку. Це рішення було прийнято компанією на третій рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Danone виходить з російського ринку

Компанія Danon завершила продаж своїх активів та згортає діяльність у Росії, на яку припадало близько 5% світових продажів компанії. В Росії компанія працювала понад 30 років.

Про це повідомляє пресслужба Danone.

Danone сьогодні оголосила, що завершила продаж своєї діяльності EDP в Росії компанії Vamin R LLC після отримання необхідних дозволів російських регуляторів, як було оголошено в прес-релізі від 22 березня.

Угода про продаж російського підрозділу Danone була анонсована ще 22 березня цього року і прозвучала через сім місяців після того, як Володимир Путін наказав конфіскувати локальні операції французької компанії. Про неї писало видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

Відповідно до документів, з якими тоді ознайомилося FT, група молочних продуктів плапнувала продати ребрендинг Life & Nutrition російській молочній компанії Vamin Tatarstan, що належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову. Мінгазов був призначений до правління Life & Nutrition влітку 2023 року, невдовзі після того, як Кремль передав контроль над бізнесом Якубу Закрієву, 33-річному племіннику Кадирова, оскільки Москва помстилася за санкції Заходу, запроваджені у відповідь на її напад на Україну.

Бренд Danone у світі: що відомо

Danone є одним зі світових лідерів у виробництві молочних продуктів, рослинних альтернатив молоку, бутильованої води та спеціалізованого дитячого харчування. У 2022 році оборот компанії склав 27,6 млрд євро. Danone представлена більш ніж 120 країнах світу та має близько 90 тис працівників.

Головні бренди Danone — Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, evian, Nutricia, Volvic та інші. На українському ринку найбільш відомі торгові марки "Растішка", "Актуаль", "Актимель", "Акті́віа" та "Альпро".

У Росії компанія працювала протягом 30 років і була представлена брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Растішка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac,"Тема" , Nutrilon, "Малютка", які планувала вивести з ринку ще на весні 2023 року.

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