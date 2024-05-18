Danone продала активы и сворачивает деятельность в России

Danone завершила продажу своих активов и выходит с российского рынка. Это решение принято компанией на третий год после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Danone выходит из российского рынка
Danon завершила продажу своих активов и сворачивает деятельность в России, на которую приходилось около 5% мировых продаж компании. В России компания работала более 30 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Danone.
Соглашение о продаже российского подразделения Danone было анонсировано еще 22 марта этого года и прозвучало через семь месяцев после того, как Владимир Путин отдал приказ конфисковать локальные операции французской компании. О ней писало издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Согласно документам, с которыми тогда ознакомилось FT, группа молочных продуктов планировала продать ребрендинг Life & Nutrition российской молочной компании Vamin Tatarstan, принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову. Мингазов был назначен в правление Life & Nutrition летом 2023 года, вскоре после того, как Кремль передал контроль над бизнесом Якубу Закриеву, 33-летнему племяннику Кадырова, поскольку Москва отомстила за санкции Запада, введенные в ответ на ее нападение на Украину.
Бренд Danone в мире: что известно
Danone является одним из мировых лидеров в производстве молочных продуктов, растительных альтернатив молоку, бутылированной воды и специализированного детского питания. В 2022 году оборот компании составил 27,6 млрд. евро. Danone представлена более чем в 120 странах мира и имеет около 90 тыс. работников.
В России компания работала в течение 30 лет и была представлена брендами "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема" , Nutrilon, "Малютка", которые планировала вывести с рынка еще весной 2023 года.
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