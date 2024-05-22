Германия готова быстро перенаправить доходы от замороженных российских активов в помощь Украине.
Германия готова передать Украине доходы от замороженных российских активов
В то же время, передает Reuters, Германия настаивает, что готова конфисковать только доходы от российских суверенных активов, а не сами активы. По убеждению немецкого минфина, такой подход позволит соблюсти основополагающий принцип суверенной неприкосновенности государств.
Сообщается, что на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов стран "Большой семерки" в Италии, на которую приглашена также Украина.
США не оставляют попыток усилить поддержку Украины
Официальный Вашингтон по-прежнему делал все возможное, чтобы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.
Сначала рассматривался сценарий с прямым арестом и передаче денег Украине к секьюритизации с целью выпуска облигаций или использования для обеспечения определенной формы займа.
Однако отдельные члены ЕС, включая Францию и Германию, не поддержали эту идею, поскольку считают ее вредной для стабильности евро.
Однако последнее предложение США было более положительно воспринято в европейских столицах, в том числе в Берлине, поскольку оно предусматривает лишь использование процентов, генерируемых активами, без ареста основной суммы долга, — пишет Bloomberg.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-