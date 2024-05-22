Германия готова передать Украине доходы от замороженных российских активов
Категория
Экономика
Дата публикации

Германия готова передать Украине доходы от замороженных российских активов

Германия
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Источник:  Reuters

Германия готова быстро перенаправить доходы от замороженных российских активов в помощь Украине.

Германия готова передать Украине доходы от замороженных российских активов

Если будет существовать юридически возможный механизм, который позволит нам еще лучше распоряжаться в будущем этими финансовыми потоками от замороженных активов, мы точно открыты, — цитирует издание слова своих источников в министерстве финансов Германии.

В то же время, передает Reuters, Германия настаивает, что готова конфисковать только доходы от российских суверенных активов, а не сами активы. По убеждению немецкого минфина, такой подход позволит соблюсти основополагающий принцип суверенной неприкосновенности государств.

Сообщается, что на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов стран "Большой семерки" в Италии, на которую приглашена также Украина.

США не оставляют попыток усилить поддержку Украины

Официальный Вашингтон по-прежнему делал все возможное, чтобы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.

Сначала рассматривался сценарий с прямым арестом и передаче денег Украине к секьюритизации с целью выпуска облигаций или использования для обеспечения определенной формы займа.

Однако отдельные члены ЕС, включая Францию и Германию, не поддержали эту идею, поскольку считают ее вредной для стабильности евро.

Однако последнее предложение США было более положительно воспринято в европейских столицах, в том числе в Берлине, поскольку оно предусматривает лишь использование процентов, генерируемых активами, без ареста основной суммы долга, — пишет Bloomberg.

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