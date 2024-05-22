Германия готова передать Украине доходы от замороженных российских активов

Если будет существовать юридически возможный механизм, который позволит нам еще лучше распоряжаться в будущем этими финансовыми потоками от замороженных активов, мы точно открыты, — цитирует издание слова своих источников в министерстве финансов Германии. Поделиться

В то же время, передает Reuters, Германия настаивает, что готова конфисковать только доходы от российских суверенных активов, а не сами активы. По убеждению немецкого минфина, такой подход позволит соблюсти основополагающий принцип суверенной неприкосновенности государств.

Сообщается, что на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов стран "Большой семерки" в Италии, на которую приглашена также Украина.

США не оставляют попыток усилить поддержку Украины

Официальный Вашингтон по-прежнему делал все возможное, чтобы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.

Сначала рассматривался сценарий с прямым арестом и передаче денег Украине к секьюритизации с целью выпуска облигаций или использования для обеспечения определенной формы займа.

Однако отдельные члены ЕС, включая Францию и Германию, не поддержали эту идею, поскольку считают ее вредной для стабильности евро.