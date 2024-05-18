Кулеба призвал партнеров активизировать поставки вооружения Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина способна добиться большого успеха в войне против России при условии скорейшего предоставления западного оружия.
Кулеба обратился с призывом к миру об оружии для Украины
Основной месседж Украины в мировое сообщество остается неизменным — украинцам нужно оружие для отражения российской агрессии. А разговоры об уступках для завершения войны — это искаженная логика.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-участия в 17-й Конференции Леннарта Мэри.
Как отметил министр, Россия сильна, а Украина страдает задержками и недостаточными поставками военной помощи, которые приходится компенсировать самопожертвованием украинских солдат.
Вместо обсуждения уступок со стороны Украины для завершения войны, по словам Кулебы, все чиновники и мыслители в столицах мира должны задуматься о том, что еще могут сделать, чтобы Украина победила в войне.
Кулеба предупредил партнеров о проблемах на фронте в случае задержек с помощью
Глава МИД Дмитрий Кулеба 2 мая отметил, что из-за задержек западных партнеров с помощью Украины, оккупационная армия РФ увеличила свою эффективность в развязанной Кремлем преступной войне.
Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производственной базы своих защитников, и на то, чего достиг весь Запад к настоящему времени, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях.
Он отметил, что ситуация, которая сейчас сложилась в развязанной Россией преступной войне против Украины, поставила перед западными странами фундаментальный вопрос.
Если это не может быть достаточно эффективным в этой конкретной войне, то насколько эффективно оно может быть, если начнутся другие войны и кризисы такого же масштаба.
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