Кулеба призвал партнеров активизировать поставки вооружения Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба призвал партнеров активизировать поставки вооружения Украине

Кулеба
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Источник:  РБК Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина способна добиться большого успеха в войне против России при условии скорейшего предоставления западного оружия.

Кулеба обратился с призывом к миру об оружии для Украины

Основной месседж Украины в мировое сообщество остается неизменным — украинцам нужно оружие для отражения российской агрессии. А разговоры об уступках для завершения войны — это искаженная логика.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-участия в 17-й Конференции Леннарта Мэри.

Как отметил министр, Россия сильна, а Украина страдает задержками и недостаточными поставками военной помощи, которые приходится компенсировать самопожертвованием украинских солдат.

Поэтому основной месседж остается неизменным — присылайте нам все необходимое, потому что мы доказали за эти два года, когда наши солдаты имеют все необходимое, мы преуспеваем. А когда у нас нет всего необходимого, мы не побеждаем. Но важно другое. Некоторые склонны делать выводы, что если Украина не добивается успеха на поле боя, то это означает, что это невозможно, и Украина должна рассматривать различные альтернативные сценарии завершения этой войны. Но это искаженная логика, потому что, как я уже говорил, когда у нас есть все необходимое, мы преуспеваем.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины

Вместо обсуждения уступок со стороны Украины для завершения войны, по словам Кулебы, все чиновники и мыслители в столицах мира должны задуматься о том, что еще могут сделать, чтобы Украина победила в войне.

Итак, что мы должны делать, так это следовать лозунгу вашей конференции: не отчаиваемся, а придем. Действовать это то, что имеет значение. И пришлите нам Patriot, пришлите нам артиллерийские боеприпасы, отправьте нам бронетехнику, позвольте нам бить по любой необходимой военной цели внутри России, помогите нам защитить наше небо, и вы увидите разницу. Если вы не делаете всего этого, не жалуйтесь на Украину.

Кулеба предупредил партнеров о проблемах на фронте в случае задержек с помощью

Глава МИД Дмитрий Кулеба 2 мая отметил, что из-за задержек западных партнеров с помощью Украины, оккупационная армия РФ увеличила свою эффективность в развязанной Кремлем преступной войне.

Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производственной базы своих защитников, и на то, чего достиг весь Запад к настоящему времени, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях.

Он отметил, что ситуация, которая сейчас сложилась в развязанной Россией преступной войне против Украины, поставила перед западными странами фундаментальный вопрос.

Если это не может быть достаточно эффективным в этой конкретной войне, то насколько эффективно оно может быть, если начнутся другие войны и кризисы такого же масштаба.

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