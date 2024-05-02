Кулеба упрекнул западных партнеров в задержках с оказанием помощи
Категория
Политика
Дата публикации

Кулеба упрекнул западных партнеров в задержках с оказанием помощи

Дмитрий Кулеба
Read in English
Читати українською
Источник:  Foreign Policy

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что из-за задержек западных партнеров с помощью Украины, оккупационная армия РФ увеличила собственную эффективность в развязанной Кремлем преступной войне.

Кулеба предупредил партнеров о проблемах на фронте при задержках с помощью

Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производственной базы своих защитников, и на то, чего достиг весь Запад к настоящему времени, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях, подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что ситуация, которая сейчас сложилась в развязанной Россией преступной войне против Украины, поставила перед западными странами фундаментальный вопрос.

Если это не может быть достаточно эффективным в этой конкретной войне, то насколько эффективно оно может быть, если начнутся другие войны и кризисы такого же масштаба, — отмечает Кулеба.

Партнеры должны ускорить поставки вооружений и боеприпасов Украине

Глава МИД пояснил, что существует определенный значительный промежуток времени между объявлением по отправке помощи и моментом, когда украинские артиллеристы получат больше снарядов.

При этом этот момент еще не наступил, поскольку все, что было объявлено, еще в пути.

По мнению Кулебы, в это время на фронте могут произойти плохие вещи, например продвижение российских войск на местности.

Соотношение артиллерии на местах неясно. По сути, украинские солдаты испытывают голод из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. И, наконец, они попадают под бомбежку, а их позиции уничтожаются. Следовательно, в условиях войны важно не только количество и качество предоставляемого, но и сроки, — подчеркнул министр.

Он признал, что союзники Украины отстают от графика, хотя некоторые из них прилагают большие усилия.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ планировала победить Украину до 9 мая при отсутствии помощи от США — аналитик
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики NYT заявляют об обострении ситуации на Донбассе в ожидании помощи от США
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь от США поможет ВСУ вернуть утраченные позиции на фронте - The Hill
Война в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?