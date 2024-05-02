Кулеба предупредил партнеров о проблемах на фронте при задержках с помощью

Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производственной базы своих защитников, и на то, чего достиг весь Запад к настоящему времени, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях, подчеркнул Кулеба. Поделиться

Он отметил, что ситуация, которая сейчас сложилась в развязанной Россией преступной войне против Украины, поставила перед западными странами фундаментальный вопрос.

Если это не может быть достаточно эффективным в этой конкретной войне, то насколько эффективно оно может быть, если начнутся другие войны и кризисы такого же масштаба, — отмечает Кулеба. Поделиться

Партнеры должны ускорить поставки вооружений и боеприпасов Украине

Глава МИД пояснил, что существует определенный значительный промежуток времени между объявлением по отправке помощи и моментом, когда украинские артиллеристы получат больше снарядов.

При этом этот момент еще не наступил, поскольку все, что было объявлено, еще в пути.

По мнению Кулебы, в это время на фронте могут произойти плохие вещи, например продвижение российских войск на местности.

Соотношение артиллерии на местах неясно. По сути, украинские солдаты испытывают голод из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. И, наконец, они попадают под бомбежку, а их позиции уничтожаются. Следовательно, в условиях войны важно не только количество и качество предоставляемого, но и сроки, — подчеркнул министр. Поделиться

Он признал, что союзники Украины отстают от графика, хотя некоторые из них прилагают большие усилия.