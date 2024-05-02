Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что из-за задержек западных партнеров с помощью Украины, оккупационная армия РФ увеличила собственную эффективность в развязанной Кремлем преступной войне.
Кулеба предупредил партнеров о проблемах на фронте при задержках с помощью
Он отметил, что ситуация, которая сейчас сложилась в развязанной Россией преступной войне против Украины, поставила перед западными странами фундаментальный вопрос.
Партнеры должны ускорить поставки вооружений и боеприпасов Украине
Глава МИД пояснил, что существует определенный значительный промежуток времени между объявлением по отправке помощи и моментом, когда украинские артиллеристы получат больше снарядов.
При этом этот момент еще не наступил, поскольку все, что было объявлено, еще в пути.
По мнению Кулебы, в это время на фронте могут произойти плохие вещи, например продвижение российских войск на местности.
Он признал, что союзники Украины отстают от графика, хотя некоторые из них прилагают большие усилия.
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