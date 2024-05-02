Кулеба попередив партнерів про проблеми на фронті у разі затримок із допомогою

Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробничої бази своїх захисників, і на те, чого досяг весь Захід до теперішнього часу, ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія ефективніша у своїх воєнних діях, — підкреслив Кулеба. Поширити

Він зазначив, що ситуація, яка наразі склалась у розв’язаній Росією злочинній війні проти України поставила перед західними країнами фундаментальне питання.

Якщо це не може бути достатньо ефективним у цій конкретній війні, то наскільки ефективним воно може бути, якщо почнуться інші війни та кризи такого ж масштабу, — наголошує Кулеба. Поширити

Партнери мають прискорити поставки озброєнь і боєприпасів Україні

Глава МЗС пояснив, що існує певний значний проміжок часу між оголошенням щодо відправки допомоги і моментом, коли українські артилеристи отримають більше снарядів.

При цьому цей момент ще не настав, оскільки все, що було оголошено, ще в дорозі.

На думку Кулеби, у цей час на фронті можуть статися погані речі, наприклад, просування російських військ на місцевості.

Співвідношення артилерії на місцях незрозуміле. По суті, українські солдати відчувають голод через брак артилерійських боєприпасів. І, врешті-решт, вони потрапляють під бомбардування, а їхні позиції знищуються. Отже, в умовах війни важлива не лише кількість і якість того, що надається, але й терміни, — підкреслив міністр. Поширити

Він визнав, що союзники України відстають від графіка, хоча деякі з них докладають великих зусиль.