Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що через затримки західних партнерів із допомогою Україні, окупаційна армія РФ збільшила власну ефективність у розв'язаній Кремлем злочинній війні.
Кулеба попередив партнерів про проблеми на фронті у разі затримок із допомогою
Він зазначив, що ситуація, яка наразі склалась у розв’язаній Росією злочинній війні проти України поставила перед західними країнами фундаментальне питання.
Партнери мають прискорити поставки озброєнь і боєприпасів Україні
Глава МЗС пояснив, що існує певний значний проміжок часу між оголошенням щодо відправки допомоги і моментом, коли українські артилеристи отримають більше снарядів.
При цьому цей момент ще не настав, оскільки все, що було оголошено, ще в дорозі.
На думку Кулеби, у цей час на фронті можуть статися погані речі, наприклад, просування російських військ на місцевості.
Він визнав, що союзники України відстають від графіка, хоча деякі з них докладають великих зусиль.
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