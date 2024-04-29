За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, злочинна армія РФ сподівалась завершити розв'язану Кремлем війну проти України до сакральної дати 9 травня в умовах відсутності допомоги з боку США.

Кремль сподівався перемогти Україну до 9 травня

Росія була самовпевнена, самонадіяна. Була недооцінка України така ж, як і у 2022 році. Вони розраховували, що лінія оборони України посиплеться ще взимку. І вже станом на 9 травня мало стояти питання не про окупацію Часового Яру, а про те, що на адміністративних межах Донецької та Дніпропетровської областей мали бути триколори. Вони мали б кричати про вихід на адміністративні межі, — підкреслив Мусієнко. Поширити

За його словами, у Кремлі знову прорахувались і сталось це через 2 причини.

По-перше, спрацювала українська стратегія — приховати власний стан наших можливостей. Що вони ще не прорахували, так це те, що може на США вони й сподівалися, але точно не чекали на реакцію від Європи. Вони думали, що ЄС подивиться на США і буде зволікати з допомогою. І, мовляв, можливо, воно закінчиться якимось перемир'ям, — пояснює аналітик. Поширити

Які проблеми дозволить віришити ЗСУ новий пакет військової допомоги від США

Мусієнко підкреслив, що отримання довгоочікуваного пакету військової допомоги від США дозволить українським військовим призупинити просування окупаційної армії РФ.

Зараз ми бачимо перший етап, це як гасіння пожежі. Важливо зараз цю пожежу локалізувати. Це швидкі пакети. Але навіть у них вже є броньована техніка, є ATACMS. Те, що треба на суходолі для стримання ворога. А далі буде посилення в повітрі, не варто забувати, що F-16 на порядку денному. І далі це посилення підрозділів технікою, — наголошує аналітик. Поширити

Він підкреслив, що наразі ключовою задачею є зупинка просування російських окупантів.

Для цього Україні потрібна в першу чергу артилерія, дрони, ракети та авіація

Мусієнко підкреслив, що цього буде достатньо для ведення активної оборони та відбиття ворожих атак.