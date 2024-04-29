За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, злочинна армія РФ сподівалась завершити розв'язану Кремлем війну проти України до сакральної дати 9 травня в умовах відсутності допомоги з боку США.
Кремль сподівався перемогти Україну до 9 травня
За його словами, у Кремлі знову прорахувались і сталось це через 2 причини.
Які проблеми дозволить віришити ЗСУ новий пакет військової допомоги від США
Мусієнко підкреслив, що отримання довгоочікуваного пакету військової допомоги від США дозволить українським військовим призупинити просування окупаційної армії РФ.
Він підкреслив, що наразі ключовою задачею є зупинка просування російських окупантів.
Для цього Україні потрібна в першу чергу артилерія, дрони, ракети та авіація
Мусієнко підкреслив, що цього буде достатньо для ведення активної оборони та відбиття ворожих атак.
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