РФ планувала перемогти Україну до 9 травня за відсутності допомоги від США — аналітик
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ планувала перемогти Україну до 9 травня за відсутності допомоги від США — аналітик

Армія РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, злочинна армія РФ сподівалась завершити розв'язану Кремлем війну проти України до сакральної дати 9 травня в умовах відсутності допомоги з боку США. 

Кремль сподівався перемогти Україну до 9 травня

Росія була самовпевнена, самонадіяна. Була недооцінка України така ж, як і у 2022 році. Вони розраховували, що лінія оборони України посиплеться ще взимку. І вже станом на 9 травня мало стояти питання не про окупацію Часового Яру, а про те, що на адміністративних межах Донецької та Дніпропетровської областей мали бути триколори. Вони мали б кричати про вихід на адміністративні межі, — підкреслив Мусієнко.

За його словами, у Кремлі знову прорахувались і сталось це через 2 причини.

По-перше, спрацювала українська стратегія — приховати власний стан наших можливостей. Що вони ще не прорахували, так це те, що може на США вони й сподівалися, але точно не чекали на реакцію від Європи. Вони думали, що ЄС подивиться на США і буде зволікати з допомогою. І, мовляв, можливо, воно закінчиться якимось перемир'ям, — пояснює аналітик.

Які проблеми дозволить віришити ЗСУ новий пакет військової допомоги від США

Мусієнко підкреслив, що отримання довгоочікуваного пакету військової допомоги від США дозволить українським військовим призупинити просування окупаційної армії РФ.

Зараз ми бачимо перший етап, це як гасіння пожежі. Важливо зараз цю пожежу локалізувати. Це швидкі пакети. Але навіть у них вже є броньована техніка, є ATACMS. Те, що треба на суходолі для стримання ворога. А далі буде посилення в повітрі, не варто забувати, що F-16 на порядку денному. І далі це посилення підрозділів технікою, — наголошує аналітик.

Він підкреслив, що наразі ключовою задачею є зупинка просування російських окупантів.

Для цього Україні потрібна в першу чергу артилерія, дрони, ракети та авіація

Мусієнко підкреслив, що цього буде достатньо для ведення активної оборони та відбиття ворожих атак.

Під час попереднього Рамштайну, міністр оборони США Ллойд Остін сказав про артилерійські системи. Він сказав не лише про снаряди. Про системи менше говорять, але, по-перше, є знос стволів, по-друге, є втрати. Деякі системи отримані два роки тому і за такий період не все вдається зберегти. У ворога перевага в снарядах, може бути перевага в системах. Але по деяких моделях вони відкотилися назад, то ж у них немає переваги в дальності. Натомість західні одиниці здатні бити на дальшу відстань. Відповідно, вести контрбатарейну боротьбу, — зазначив аналітик.

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