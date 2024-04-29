По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, преступная армия РФ надеялась завершить развязанную Кремлем войну против Украины до сакральной даты 9 мая в условиях отсутствия помощи со стороны США.
Кремль надеялся победить Украину до 9 мая
По его словам, в Кремле снова просчитались и произошло это по 2 причинам.
Какие проблемы позволит решить ВСУ новый пакет военной помощи от США
Мусиенко подчеркнул, что получение долгожданного пакета военной помощи от США позволит украинским военным приостановить продвижение оккупационной армии РФ.
Он подчеркнул, что в настоящее время ключевой задачей является остановка продвижения российских окупантов.
Для этого Украине нужна в первую очередь артиллерия, дроны, ракеты и авиация.
Мусиенко подчеркнул, что этого будет достаточно для ведения активной обороны и отражения вражеских атак.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-