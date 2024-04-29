Кремль надеялся победить Украину до 9 мая

Россия была самонадеянна, самонадеянна. Была недооценка Украины такая же, как и в 2022 году. Они рассчитывали, что линия обороны Украины посыплется еще зимой. И уже по состоянию на 9 мая должен был стоять вопрос не об оккупации Временного Яра, а о том, что на административных границах Донецкой и Днепропетровской областей должны быть триколоры. Они должны кричать о выходе на административные границы, — подчеркнул Мусиенко. Поделиться

По его словам, в Кремле снова просчитались и произошло это по 2 причинам.

Во-первых, сработала украинская стратегия — скрыть собственное состояние наших возможностей. Что они еще не просчитали, так это то, что может на США они и надеялись, но точно не ожидали реакции от Европы. Они думали, что ЕС посмотрит на США и будет медлить за помощью. И, мол, возможно, оно закончится каким-нибудь перемирием, — объясняет аналитик. Поделиться

Какие проблемы позволит решить ВСУ новый пакет военной помощи от США

Мусиенко подчеркнул, что получение долгожданного пакета военной помощи от США позволит украинским военным приостановить продвижение оккупационной армии РФ.

Сейчас мы видим первый этап, это как тушение пожара. Важно сейчас этот пожар локализовать. Это быстрые пакеты. Но даже у них уже есть бронированная техника, есть ATACMS. То, что нужно на суше для удержания врага. А дальше будет усиление в воздухе, не стоит забывать, что F-16 в повестке дня. И дальше это усиление подразделений техникой, — отмечает аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что в настоящее время ключевой задачей является остановка продвижения российских окупантов.

Для этого Украине нужна в первую очередь артиллерия, дроны, ракеты и авиация.

Мусиенко подчеркнул, что этого будет достаточно для ведения активной обороны и отражения вражеских атак.