РФ планировала победить Украину до 9 мая при отсутствии помощи от США — аналитик
Категория
Украина
Дата публикации

РФ планировала победить Украину до 9 мая при отсутствии помощи от США — аналитик

Армия РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, преступная армия РФ надеялась завершить развязанную Кремлем войну против Украины до сакральной даты 9 мая в условиях отсутствия помощи со стороны США.

Кремль надеялся победить Украину до 9 мая

Россия была самонадеянна, самонадеянна. Была недооценка Украины такая же, как и в 2022 году. Они рассчитывали, что линия обороны Украины посыплется еще зимой. И уже по состоянию на 9 мая должен был стоять вопрос не об оккупации Временного Яра, а о том, что на административных границах Донецкой и Днепропетровской областей должны быть триколоры. Они должны кричать о выходе на административные границы, — подчеркнул Мусиенко.

По его словам, в Кремле снова просчитались и произошло это по 2 причинам.

Во-первых, сработала украинская стратегия — скрыть собственное состояние наших возможностей. Что они еще не просчитали, так это то, что может на США они и надеялись, но точно не ожидали реакции от Европы. Они думали, что ЕС посмотрит на США и будет медлить за помощью. И, мол, возможно, оно закончится каким-нибудь перемирием, — объясняет аналитик.

Какие проблемы позволит решить ВСУ новый пакет военной помощи от США

Мусиенко подчеркнул, что получение долгожданного пакета военной помощи от США позволит украинским военным приостановить продвижение оккупационной армии РФ.

Сейчас мы видим первый этап, это как тушение пожара. Важно сейчас этот пожар локализовать. Это быстрые пакеты. Но даже у них уже есть бронированная техника, есть ATACMS. То, что нужно на суше для удержания врага. А дальше будет усиление в воздухе, не стоит забывать, что F-16 в повестке дня. И дальше это усиление подразделений техникой, — отмечает аналитик.

Он подчеркнул, что в настоящее время ключевой задачей является остановка продвижения российских окупантов.

Для этого Украине нужна в первую очередь артиллерия, дроны, ракеты и авиация.

Мусиенко подчеркнул, что этого будет достаточно для ведения активной обороны и отражения вражеских атак.

Во время предыдущего Рамштайна, министр обороны США Ллойд Остин сказал об артиллерийских системах. Он сказал не только о снарядах. О системах меньше говорят, но, во-первых, есть износ стволов, во-вторых, есть потери. Некоторые системы получены два года назад, и за такой период не все удается сохранить. У врага преимущество в снарядах, может быть преимущество в системах. Но по некоторым моделям они откатились назад, так что у них нет преимущества в дальности. Западные единицы способны бить на дальнейшее расстояние. Соответственно, вести контрбатарейную борьбу, — отметил аналитик.

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