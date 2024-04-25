По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, около 85% общих потерь оккупационной армии РФ в Украине приходится на восточные направления фронта.

Что известно о потерях армии РФ и стратегии ВСУ на восточном фронте

Волошин подчеркнул, что важную роль в ликвидации вражеского личного состава и военной техники играют FPV-дроны и минные заграждения.

В частности, такие заграждения блокируют движение легкой бронетехники российских окупантов.

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что на одном из направлений военные десантно-штурмовой Таврической бригады в течение полугода боев уничтожили более 600 единиц вражеской техники.

Волошин подчеркнул, что это, по меньшей мере, 3 бригады российских оккупантов.

Что известно о ситуации на юге Украины

По словам руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Дмитрия Плетенчука, оккупационная армия РФ, не считаясь с собственными потерями, продолжает атаковать Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Враг не оставляет попытки максимально нанести огневое поражение югу. Это Херсон, страдающий больше всех, Николаев, где южные окрестности, ближе к Днепро-Бугскому лиману, страдают от применения FPV-дронов и артиллерийских обстрелов из Кинбурнской косы, — подчеркивает пресс-секретарь ОСУВ "Одесса". Поделиться

По его словам, в Николаевской области под вражескими обстрелами находятся Куцурубская община, город Очаков, который российские военные преступники обстреливают из Кинбурнской косы.

Также российские оккупанты наносят удары по Одессе с использованием ракетного вооружения, потому что расстояние не позволяет врагу применить против этого региона артиллерию.

Цель врага — уничтожение инфраструктуры, поиск, разведка возможных мест дислокации военных подразделений и соответственно нанесение ударов по этим локациям. Противник усилил воздушную составляющую. Мы наблюдаем постоянно в небе разведывательные дроны, залетающие даже на юг материковой части Украины. Там их уничтожают периодически, уничтожают по несколько в день, — объясняет Плетенчук. Поделиться

Он отметил, что врага не волнуют его собственные потери и оккупанты продолжают увеличивать количество БпЛА в воздушном пространстве на юге Украины.

В частности, использует различные дроны как минимум пяти моделей. К примеру, это Mohajer-6 иранского производства, Zala и SuperCam, который очень частый "гость" воздушного пространства Одесщины.

Плетенчук также отметил, что в акватории Черного моря постоянно находится вражеская морская авиация.