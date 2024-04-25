По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, около 85% общих потерь оккупационной армии РФ в Украине приходится на восточные направления фронта.
Что известно о потерях армии РФ и стратегии ВСУ на восточном фронте
Волошин подчеркнул, что важную роль в ликвидации вражеского личного состава и военной техники играют FPV-дроны и минные заграждения.
В частности, такие заграждения блокируют движение легкой бронетехники российских окупантов.
Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что на одном из направлений военные десантно-штурмовой Таврической бригады в течение полугода боев уничтожили более 600 единиц вражеской техники.
Волошин подчеркнул, что это, по меньшей мере, 3 бригады российских оккупантов.
Что известно о ситуации на юге Украины
По словам руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Дмитрия Плетенчука, оккупационная армия РФ, не считаясь с собственными потерями, продолжает атаковать Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.
По его словам, в Николаевской области под вражескими обстрелами находятся Куцурубская община, город Очаков, который российские военные преступники обстреливают из Кинбурнской косы.
Также российские оккупанты наносят удары по Одессе с использованием ракетного вооружения, потому что расстояние не позволяет врагу применить против этого региона артиллерию.
Он отметил, что врага не волнуют его собственные потери и оккупанты продолжают увеличивать количество БпЛА в воздушном пространстве на юге Украины.
В частности, использует различные дроны как минимум пяти моделей. К примеру, это Mohajer-6 иранского производства, Zala и SuperCam, который очень частый "гость" воздушного пространства Одесщины.
Плетенчук также отметил, что в акватории Черного моря постоянно находится вражеская морская авиация.
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