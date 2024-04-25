ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 солдат РФ

Украинские военные ликвидировали 1040 российских захватчиков. Авиация уничтожила 3 разведывательные дроны противника.
Что известно о потерях окупантов
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 462980 (+1040) человек,
танков — 7255 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 13942 (+14) ед,
артиллерийских систем — 11836 (+28) ед,
РСЗО — 1049 (+1) ед,
средства ПВО — 772 (+1) ед,
самолетов — 348 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9449 (+10),
крылатые ракеты — 2118 (+1),
корабли /катера — 26 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 15949 (+57) ед,
специальная техника — 1946 (+2)
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных дрона противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.
Что известно о ситуации на фронте
За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Всего враг нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Авиационные удары получили :
Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка Харьковской области ;
Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области ;
Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Андреевка, Евгеньевка, Очеретино, Бердичи, Семеновка, Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области ;
Роботино Запорожской области ;
Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области .
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
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