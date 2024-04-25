ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 солдат РФ

Что известно о потерях окупантов

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 462980 (+1040) человек,

танков — 7255 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 13942 (+14) ед,

артиллерийских систем — 11836 (+28) ед,

РСЗО — 1049 (+1) ед,

средства ПВО — 772 (+1) ед,

самолетов — 348 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9449 (+10),

крылатые ракеты — 2118 (+1),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 15949 (+57) ед,

специальная техника — 1946 (+2)

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных дрона противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Что известно о ситуации на фронте

За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Всего враг нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Авиационные удары получили :

Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка Харьковской области ;

Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области ;

Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Андреевка, Евгеньевка, Очеретино, Бердичи, Семеновка, Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области ;

Роботино Запорожской области ;

Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области .

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.