ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 солдат РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские военные ликвидировали 1040 российских захватчиков. Авиация уничтожила 3 разведывательные дроны противника.

Что известно о потерях окупантов

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 462980 (+1040) человек,

  • танков — 7255 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин — 13942 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 11836 (+28) ед,

  • РСЗО — 1049 (+1) ед,

  • средства ПВО — 772 (+1) ед,

  • самолетов — 348 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9449 (+10),

  • крылатые ракеты — 2118 (+1),

  • корабли /катера — 26 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 15949 (+57) ед,

  • специальная техника — 1946 (+2)

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных дрона противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Что известно о ситуации на фронте

За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения. Всего враг нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Авиационные удары получили :

  • Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка Харьковской области ;

  • Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области ;

  • Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Андреевка, Евгеньевка, Очеретино, Бердичи, Семеновка, Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области ;

  • Роботино Запорожской области ;

  • Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области .

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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