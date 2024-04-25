ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 солдатів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 солдатів РФ

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові ліквідували 1040 російських загарбників. Авіація знищила 3 розвідувальні дрони противника.

Що відомо про втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 462980 (+1040) осіб,

  • танків — 7255 (+13) од,

  • бойових броньованих машин — 13942 (+14) од,

  • артилерійських систем — 11836 (+28) од,

  • РСЗВ — 1049 (+1) од,

  • засоби ППО — 772 (+1) од,

  • літаків — 348 (+0) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9449 (+10),

  • крилаті ракети — 2118 (+1),

  • кораблі /катери — 26 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15949 (+57) од,

  • спеціальна техніка — 1946 (+2)

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні дрони противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

Що відомо про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали:

  • Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка Харківської області;

  • Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області;

  • Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Андріївка, Євгенівка, Очеретино, Бердичі, Семенівка, Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області;

  • Роботине Запорізької області;

  • Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як ЗСУ вдається вирішувати проблему із браком боєприпасів — пояснення заступника глави Генштабу
Артилеристи ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готує нову провокацію на Запорізькій АЕС — Генштаб
Генштаб ЗСУ
аес
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ показав кадри ураження російських цілей у Джанкої — відео
Генштаб ЗСУ
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?