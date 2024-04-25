ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 солдатів РФ

Українські військові ліквідували 1040 російських загарбників. Авіація знищила 3 розвідувальні дрони противника.
Що відомо про втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 462980 (+1040) осіб,
танків — 7255 (+13) од,
бойових броньованих машин — 13942 (+14) од,
артилерійських систем — 11836 (+28) од,
РСЗВ — 1049 (+1) од,
засоби ППО — 772 (+1) од,
літаків — 348 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9449 (+10),
крилаті ракети — 2118 (+1),
кораблі /катери — 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 15949 (+57) од,
спеціальна техніка — 1946 (+2)
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні дрони противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.
Що відомо про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Авіаційних ударів зазнали:
Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка Харківської області;
Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області;
Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Андріївка, Євгенівка, Очеретино, Бердичі, Семенівка, Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області;
Роботине Запорізької області;
Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-