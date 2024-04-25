ЗСУ за добу ліквідували понад 1000 солдатів РФ

Що відомо про втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 462980 (+1040) осіб,

танків — 7255 (+13) од,

бойових броньованих машин — 13942 (+14) од,

артилерійських систем — 11836 (+28) од,

РСЗВ — 1049 (+1) од,

засоби ППО — 772 (+1) од,

літаків — 348 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9449 (+10),

крилаті ракети — 2118 (+1),

кораблі /катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 15949 (+57) од,

спеціальна техніка — 1946 (+2)

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні дрони противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

Що відомо про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали :

Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка Харківської області ;

Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської област і;

Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Андріївка, Євгенівка, Очеретино, Бердичі, Семенівка, Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області ;

Роботине Запорізької області ;

Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.