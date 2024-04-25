За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, близько 85% загальних втрат окупаційної армії РФ в Україні припадає на східні напрямки фронту.
Що відомо про втрати армії РФ та стратегію ЗСУ на східному фронті
Волошин підкреслив, що важливу роль в ліквідації ворожого особового складу та військової техніки відіграють FPV-дрони та мінні загородження.
Зокрема, такі загородження блокують рух легкої бронетехніки російських окупантів.
Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що на одному з напрямків військові десантно-штурмової Таврійської бригади протягом півроку боїв знищили понад 600 одиниць ворожої техніки.
Волошин підкреслив, що це щонайменше 3 бригади російських окупантів.
Що відомо про ситуацію на півдні України
За словами керівника Об’єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Дмитра Плетенчука, окупаційна армія РФ, не рахуючись із власними втратами, продовжує атакувати Херсонську, Миколаївську та Одеську області.
За його словами, у Миколаївській області під ворожими обстрілами перебувають Куцурубська громада, місто Очаків, яке російські військові злочинці обстрілюють з Кінбурнської коси.
Також російські окупанти завдають ударів по Одесі з використанням ракетного озброєння, бо відстань не дозволяє ворогу застосувати проти цього регіону артилерію.
Він зазначив, що ворога не хвилюють його власні втрати і окупанти продовжують збільшувати кількість БпЛА у повітряному просторі на півдні України.
Зокрема, використовує різноманітні дрони, як мінімум, — п’яти моделей. Наприклад, це Mohajer-6 іранського виробництва, Zala та SuperCam, який дуже частий "гість" повітряного простору Одещини.
Плетенчук також зазначив, що в акваторії Чорного моря постійно перебуває ворожа морська авіація.
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