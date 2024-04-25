За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, близько 85% загальних втрат окупаційної армії РФ в Україні припадає на східні напрямки фронту.

Що відомо про втрати армії РФ та стратегію ЗСУ на східному фронті

Волошин підкреслив, що важливу роль в ліквідації ворожого особового складу та військової техніки відіграють FPV-дрони та мінні загородження.

Зокрема, такі загородження блокують рух легкої бронетехніки російських окупантів.

Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що на одному з напрямків військові десантно-штурмової Таврійської бригади протягом півроку боїв знищили понад 600 одиниць ворожої техніки.

Волошин підкреслив, що це щонайменше 3 бригади російських окупантів.

Що відомо про ситуацію на півдні України

За словами керівника Об’єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Дмитра Плетенчука, окупаційна армія РФ, не рахуючись із власними втратами, продовжує атакувати Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

Ворог не полишає спроби максимально нанести вогневого ураження півдню. Це Херсон, який страждає більш за всіх, Миколаїв, де південні околиці, ближчі до Дніпро-Бузького лиману, страждають від застосування FPV-дронів та артилерійських обстрілів з Кінбурнської коси, — підкреслює речник ОСУВ “Одеса”. Поширити

За його словами, у Миколаївській області під ворожими обстрілами перебувають Куцурубська громада, місто Очаків, яке російські військові злочинці обстрілюють з Кінбурнської коси.

Також російські окупанти завдають ударів по Одесі з використанням ракетного озброєння, бо відстань не дозволяє ворогу застосувати проти цього регіону артилерію.

Мета ворога — знищення інфраструктури, пошук, розвідка можливих місць дислокації військових підрозділів та відповідно завдання ударів по цих локаціях. Противник посилив повітряну складову. Ми спостерігаємо постійно в небі розвідувальні дрони, які залітають навіть на південь материкової частини України. Там їх знищують періодично, знищують по кілька на день, — пояснює Плетенчук. Поширити

Він зазначив, що ворога не хвилюють його власні втрати і окупанти продовжують збільшувати кількість БпЛА у повітряному просторі на півдні України.

Зокрема, використовує різноманітні дрони, як мінімум, — п’яти моделей. Наприклад, це Mohajer-6 іранського виробництва, Zala та SuperCam, який дуже частий "гість" повітряного простору Одещини.

Плетенчук також зазначив, що в акваторії Чорного моря постійно перебуває ворожа морська авіація.