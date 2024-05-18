Кулеба закликав партнерів активізувати постачання озброєння Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна здатна досягти великого успіху у війні проти Росії за умови якнайскорішого надання західної зброї.

Кулеба звернувся з закликом до світу щодо зброї для України

Основний меседж України до світової спільноти залишається незмінним — українцям потрібна зброя для відбиття російської агресії. А розмови про поступки для завершення війни — це викривлена логіка.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у 17-й Конференції Леннарта Мері.

Як наголосив міністр, Росія сильна, а Україна страждає від затримок і недостатніх поставок військової допомоги, які доводиться компенсувати самопожертвою українських солдатів.

Тому основний меседж залишається незмінним — надсилайте нам все необхідне, тому що ми довели за ці два роки, що коли наші солдати мають все необхідне, ми досягаємо успіху. А коли ми не маємо всього необхідного, ми не перемагаємо. Але важливо інше. Дехто схильний робити висновки, що якщо Україна не досягає успіху на полі бою, то це означає, що це неможливо, і Україна повинна розглядати різні альтернативні сценарії завершення цієї війни. Але це викривлена логіка, тому що, як я вже казав, коли у нас є все необхідне, ми досягаємо успіху. Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України

Замість обговорення поступок з боку України для завершення війни, за словами Кулеби, всі чиновники та "мислителі" у столицях світу повинні задуматися про те, що ще можуть зробити, щоб Україна перемогла у війні.

Отже, що ми маємо робити, так це слідувати гаслу вашої конференції: не впадаймо у відчай, а діймо. Діяти — це те, що має значення. І надішліть нам Patriot, надішліть нам артилерійські боєприпаси, надішліть нам бронетехніку, дозвольте нам бити по будь-якій необхідній військовій цілі всередині Росії, допоможіть нам захистити наше небо, і ви побачите різницю. Якщо ви не робите всього цього, не скаржтеся на Україну. Поширити

Кулеба попередив партнерів про проблеми на фронті у випадку затримок із допомогою

Глава МЗС Дмитро Кулеба 2 травня зазначив, що через затримки західних партнерів із допомогою Україні, окупаційна армія РФ збільшила власну ефективність у розв'язаній Кремлем злочинній війні.

Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробничої бази своїх захисників, і на те, чого досяг весь Захід до теперішнього часу, ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія ефективніша у своїх воєнних діях.

Він зазначив, що ситуація, яка наразі склалась у розв’язаній Росією злочинній війні проти України поставила перед західними країнами фундаментальне питання.