Кулеба закликав партнерів активізувати постачання озброєння Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна здатна досягти великого успіху у війні проти Росії за умови якнайскорішого надання західної зброї.
Кулеба звернувся з закликом до світу щодо зброї для України
Основний меседж України до світової спільноти залишається незмінним — українцям потрібна зброя для відбиття російської агресії. А розмови про поступки для завершення війни — це викривлена логіка.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у 17-й Конференції Леннарта Мері.
Як наголосив міністр, Росія сильна, а Україна страждає від затримок і недостатніх поставок військової допомоги, які доводиться компенсувати самопожертвою українських солдатів.
Замість обговорення поступок з боку України для завершення війни, за словами Кулеби, всі чиновники та "мислителі" у столицях світу повинні задуматися про те, що ще можуть зробити, щоб Україна перемогла у війні.
Кулеба попередив партнерів про проблеми на фронті у випадку затримок із допомогою
Глава МЗС Дмитро Кулеба 2 травня зазначив, що через затримки західних партнерів із допомогою Україні, окупаційна армія РФ збільшила власну ефективність у розв'язаній Кремлем злочинній війні.
Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробничої бази своїх захисників, і на те, чого досяг весь Захід до теперішнього часу, ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія ефективніша у своїх воєнних діях.
Він зазначив, що ситуація, яка наразі склалась у розв’язаній Росією злочинній війні проти України поставила перед західними країнами фундаментальне питання.
Якщо це не може бути достатньо ефективним у цій конкретній війні, то наскільки ефективним воно може бути, якщо почнуться інші війни та кризи такого ж масштабу.
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