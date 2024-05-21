Німеччина ухвалила неочікуване рішення щодо заморожених активів РФ — Bloomberg
Категорія
Економіка
Дата публікації

Німеччина ухвалила неочікуване рішення щодо заморожених активів РФ — Bloomberg

прапор Німеччини
Джерело:  Bloomberg

Bloomberg дізналося від своїх анонімних джерел дізналося, що офіційний Берлін готовий підтримати план США щодо використання майбутніх доходів від заморожених російських активів на допомогу Україні.

ФРН змінила позицію щодо використання активів РФ

Журналісти звертають увагу на те, що згода офіційного Берліну може стати вирішальним кроком, який наблизить Штати та їхніх партнерів до отримання нового масштабного пакета допомоги Києву.

Окрім того, вказано, що рішення Німеччини забезпечить участь США незалежно від результату листопадових виборів.

Офіційний Вашингтон, як і Брюссель, неодноразово заявляли про те, що набирає обертів пропозиція США й вона буде домінувати на переговорах між міністрами фінансів та керівниками центральних банків країн "Великої сімки". Їхня зустріч розпочнеться 23 травня.

За словами інсайдерів, влада ФРН не очікує фінальної домовленості до зустрічі лідерів G-7 13-15 червня, а імплементація не відбудеться до 2025 року.

На кону стоїть питання, чи зможе уряд України залишатися фінансово життєздатним — фінансувати свою оборону та обслуговувати свій борг до 2025 року… Використання заморожених активів стало ще більш нагальним з огляду на невизначеність, пов'язану з виборами у США, — пояснюють журналісти.

США не полишають спроб посилити підтримку України

Офіційний Вашингтон й раніше робив усе можливе, щоб використати заморожені активи РФ для допомоги Україні.

Спочатку розглядався сценарій з прямим арештом і передачі грошей Україні до сек'юритизації з метою випуску облігацій або використання їх для забезпечення певної форми позики.

Однак окремі члени ЄС, зокрема Франція та Німеччина, не підтримали цю ідею, оскільки вважають її шкідливою для стабільності євро.

Однак остання пропозиція США була більш позитивно сприйнята в європейських столицях, в тому числі в Берліні, оскільки вона передбачає лише використання відсотків, що генеруються активами, без арешту основної суми боргу, — пише Bloomberg.

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