Германия приняла неожиданное решение касательно замороженных активов РФ — Bloomberg
Категория
Экономика
Дата публикации

Германия приняла неожиданное решение касательно замороженных активов РФ — Bloomberg

флаг Германии
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Bloomberg узнало от своих анонимных источников, что официальный Берлин готов поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

ФРГ изменила позицию касательно использования активов РФ

Журналисты обращают внимание на то, что согласие официального Берлина может стать решающим шагом, который приблизит Штаты и их партнеров к предоставлнию нового масштабного пакета помощи Киеву.

Кроме того, указано, что решение Германии обеспечит участие США независимо от результата ноябрьских выборов.

Официальный Вашингтон, как и Брюссель, неоднократно заявляли о том, что набирает обороты предложение США и оно будет доминировать на переговорах между министрами финансов и руководителями центральных банков стран "Большой семерки". Их встреча начнется 23 мая.

По словам инсайдеров, власти ФРГ не ожидают финальной договоренности до встречи лидеров G-7 13-15 июня, а имплементация не состоится до 2025 года.

На кону стоит вопрос, сможет ли правительство Украины оставаться финансово жизнеспособным — финансировать свою оборону и обслуживать свой долг до 2025 года.

США не оставляют попыток усилить поддержку Украины

Официальный Вашингтон и ранее делал все возможное, чтобы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.

Сначала рассматривался сценарий с прямым арестом и передачей денег Украине к секьюритизации с целью выпуска облигаций или использования для обеспечения определенной формы займа.

Однако отдельные члены ЕС, включая Францию и Германию, не поддержали эту идею, поскольку считают ее вредной для стабильности евро.

Однако последнее предложение США было более положительно воспринято в европейских столицах, в том числе в Берлине, поскольку оно предусматривает лишь использование процентов, генерируемых активами, без ареста основной суммы долга, — пишет Bloomberg.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему мир должен передать Украине замороженные активы РФ. Экспертный анализ заявлений гауляйтера Балицкого
Балицкий
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВАКС конфисковал активы предателя Балицкого и его семьи
Министерство юстиции Украины
Балицкий
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кулеба призвал партнеров активизировать поставки вооружения Украине
Кулеба

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?