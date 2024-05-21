Bloomberg узнало от своих анонимных источников, что официальный Берлин готов поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

ФРГ изменила позицию касательно использования активов РФ

Журналисты обращают внимание на то, что согласие официального Берлина может стать решающим шагом, который приблизит Штаты и их партнеров к предоставлнию нового масштабного пакета помощи Киеву.

Кроме того, указано, что решение Германии обеспечит участие США независимо от результата ноябрьских выборов.

Официальный Вашингтон, как и Брюссель, неоднократно заявляли о том, что набирает обороты предложение США и оно будет доминировать на переговорах между министрами финансов и руководителями центральных банков стран "Большой семерки". Их встреча начнется 23 мая.

По словам инсайдеров, власти ФРГ не ожидают финальной договоренности до встречи лидеров G-7 13-15 июня, а имплементация не состоится до 2025 года.

На кону стоит вопрос, сможет ли правительство Украины оставаться финансово жизнеспособным — финансировать свою оборону и обслуживать свой долг до 2025 года. Поделиться

США не оставляют попыток усилить поддержку Украины

Официальный Вашингтон и ранее делал все возможное, чтобы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.

Сначала рассматривался сценарий с прямым арестом и передачей денег Украине к секьюритизации с целью выпуска облигаций или использования для обеспечения определенной формы займа.

Однако отдельные члены ЕС, включая Францию и Германию, не поддержали эту идею, поскольку считают ее вредной для стабильности евро.