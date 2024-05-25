Західні спецслужби та німецькі політики заявляють, що у разі збереження підтримки України партнерами на тому ж рівні, що й зараз, Києву загрожує втрата значної кількості територій.

У Німеччині б’ють на сполох через очікувані територіальні поступки України у війні

Журналісти видання зазначають, що західні спецслужби попереджають про загрозу втрати Україною значних територій вже до кінця року у разі відмови партнерів від розширення військової підтримки.

За словами заступника керівника парламентського комітету з контролю за діяльністю розвідувальних служб Родеріха Кізеветтера, Україна наразі дійсно має проблеми із боєприпасами і достатньою кількістю підготовленого особового складу.

Однак, за його словами, у публічному просторі поширюються занадто песимістичні сценарії із метою переконати, що ситуація нібито безнадійна і подальша підтримка виявиться безрезультатною.

При цьому депутат від СДПН Ральф Штегнер заявляє, що оцінка німецьких спецслужб правильна і відповідає реальним обставинам.

У звіті німецької та інших західних розвідок зазначається, що Україна не зможе повернути ініціативу до кінця цього року і ймовірно змушена буде піти на значні територіальні поступки.

Підкреслюється, що окупаційна армія РФ значно переважає українських військових за артилерією та можливістю щодо відновлення власних втрат.

Наразі Україні не вдається мобілізувати необхідну кількість додаткових свіжих сил для компенсації втрат і створення резервів.

Перший ефект від змін у процес проведення мобілізації можна бути відчути лише наприкінці літа, оскільки новобранців необхідно буде навчити.

Зазначається, що нинішні територіальні втрати України є наслідком оборонної стратегії та зволікання із прийняттям незручних та необхідних рішень.

Українські військові наразі прагнуть зберегти особовий склад і змушені поступатись певними територіями.

Підкреслюється, що таким чином Київ розраховує виграти час для підготовки свіжих сил і посилення власної оборонної промисловості.

При цьому німецькі політики та західні спецслужби попереджають, що повітряні атаки окупаційної армії РФ по об’єктах українського військово-промислового комплексу можуть створити нові проблеми.

Як західним партнерам домогтись перелому Україною ситуації у війні

Кізеветтер зазначив, що Україна може продовжувати досягти певних успіхів на полі бою, однак затримки Німеччини та інших західних партнерів із розширенням військової допомоги Україні ще більше ускладнюватимуть ситуацію та призводитимуть до ще більших втрат.

Автори матеріалу наголошують, що подолати наратив щодо безнадійності подальшого опору можна лише за рахунок зміни позиції допомагатимемо "стільки, скільки буде потрібно" на позицію "все включено".