Чому Німеччина не передає Taurus Україні — пояснення Шольца

Німеччина не буде передавати свої крилаті ракети Taurus Україні, тому що не хоче, аби українці самостійно визначали цілі для ударів ними, а відправка німецьких фахівців в Україну є неприйнятною.

Чому Німеччина не передає Taurus Україні

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, Берлін не хоче ризикувати можливим переростанням війни в Україні у війну між Росією та НАТО. Саме тому Німеччина повинна контролювати, по яким цілям запускаються надані нею ракети.

Шольц наголосив, що ракети Taurus є не лише високоточними, але й мають великий радіус дії — 500 кілометрів. Саме тому передача подібної зброї, на думку Шольца, "була б виправданою лише в тому випадку, якщо ми самі будемо визначати і ставити цілі".

Це, у свою чергу, неможливо, якщо ти не хочеш сам бути частиною цього конфлікту, — наголосив Шольц. Поширити

Коли Шольц може передати Україні Taurus

На переконання шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, рішення Білого дому щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS підштовхне німецького лідера Олафа Шольца до передачі Києву Taurus.

Як зазначає очільник МЗС Польщі, він розраховує, що незабаром відбудуться суттєві зрушення під час дискусій всередині Німеччини щодо можливості надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Радослав Сікорський прогнозу, що канцлер ФРН Олаф Шольц може різко змінити свою позицію після останніх подій на міжнародній арені.

Надання Штатами Україні довгоочікуваних ракет ATACMS стало реакцією на ескалацію з боку Росії, і Шольц визнає це. Німеччина робитиме більше, аніж вже робить. Поширити

Як вдалося нещодавно дізнатися західним журналістам, у Штатах також розраховують, що позитивне рішення щодо ATACMS для України, підштовхне офіційний Берлін до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.