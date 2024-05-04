Taurus для України. У Німеччині спалахнув скандал після заяви Шольца

Представники німецької опозиції публічно обурилися через сміх канцлера Олафа Шольца після відповіді на запитання про постачання ракет Taurus Україні.
Шольц знову опинився під шквалом критики
Категорична відмова німецького лідера надавати українській армії ракети Taurus залишається головною темою багатьох дискусій у ФРН.
Однак нещодавні його слова стали новим шоком для сил, які лобіюють посилення підтримки Києва.
Опозиція Німеччини лютує через неочікуване хихотіння Олафа Шольца під час діалогу з громадянами, у якому також йшлося про Taurus.
Тиждень тому у Люнебурзі канцлер ФРН знову намагався пояснити, чому він проти постачання ракет Taurus, які вкрай необхідні для ЗСУ.
На таку дивну поведінку Олафа Шольца одразу відреагувала найбільша опозиційна партія Християнсько-демократичний союз.
Політик також поцікавився, оскільки серйозно Олаф Шольц насправді сприймає власні слова на підтримку України.
Глава Мюнхенської конференції звернувся до Шольца щодо України
Після довгоочікуваного надання ЗСУ ракет ATACMS від США голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца нарешті змінити свою позицію стосовно крилатих ракет Taurus.
У цьому контексті рішення канцлера не постачати Україні ракети Taurus стає все більш незбагненним, — поскаржився він.
Гойсген також звернув увагу на те, що навчання бійців ЗСУ роботі з системою Taurus можна було розпочати вже давно, й тоді її можна було б доставити і розгорнути без залучення солдатів Бундесверу.
Однак Шольц продовжує вперто ігнорувати заклики, вимоги та прохання.
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