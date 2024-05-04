Taurus для України. У Німеччині спалахнув скандал після заяви Шольца

Представники німецької опозиції публічно обурилися через сміх канцлера Олафа Шольца після відповіді на запитання про постачання ракет Taurus Україні.

Шольц знову опинився під шквалом критики

Категорична відмова німецького лідера надавати українській армії ракети Taurus залишається головною темою багатьох дискусій у ФРН.

Однак нещодавні його слова стали новим шоком для сил, які лобіюють посилення підтримки Києва.

Опозиція Німеччини лютує через неочікуване хихотіння Олафа Шольца під час діалогу з громадянами, у якому також йшлося про Taurus.

Тиждень тому у Люнебурзі канцлер ФРН знову намагався пояснити, чому він проти постачання ракет Taurus, які вкрай необхідні для ЗСУ.

Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю, — заявив він, а потім несподівано для всіх почав сміятися. Поширити

Generalsekretär #Linnemann: „Es ist absolut beschämend, dass der #Bundeskanzler auf Kosten der #Ukraine kichert und lacht. Dieser #KicherKanzler beleidigt die Menschen, die in der Ukraine um ihr Überleben kämpfen. Diese Menschen kämpfen auch für unsere Freiheit.“ #Scholzlacht pic.twitter.com/A4R4ewBNpi — CDU Deutschlands (@CDU) May 3, 2024

На таку дивну поведінку Олафа Шольца одразу відреагувала найбільша опозиційна партія Християнсько-демократичний союз.

Це абсолютно ганебно, що канцлер хихотить і сміється за рахунок України. Хихикаючий канцлер ображає людей, які борються за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу, — озвучив свою думку з цього приводу генсек ХДС Карстен Ліннеманн. Поширити

Політик також поцікавився, оскільки серйозно Олаф Шольц насправді сприймає власні слова на підтримку України.

Глава Мюнхенської конференції звернувся до Шольца щодо України

Після довгоочікуваного надання ЗСУ ракет ATACMS від США голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца нарешті змінити свою позицію стосовно крилатих ракет Taurus.

У цьому контексті рішення канцлера не постачати Україні ракети Taurus стає все більш незбагненним, — поскаржився він.

Гойсген також звернув увагу на те, що навчання бійців ЗСУ роботі з системою Taurus можна було розпочати вже давно, й тоді її можна було б доставити і розгорнути без залучення солдатів Бундесверу.