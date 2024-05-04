Taurus для Украины. В Германии вспыхнул скандал после заявления Шольца

Представители немецкой оппозиции публично возмутились из-за смеха канцлера Олафа Шольца после ответа на вопрос о поставках ракет Taurus Украине.
Шольц снова оказался под шквалом критики
Категорический отказ немецкого лидера предоставлять украинской армии ракеты Taurus остается главной темой многих дискуссий в ФРГ.
Однако недавние его слова стали новым шоком для сил, лоббирующих усиление поддержки Киева.
Оппозиция Германии свирепствует из-за неожиданного хохота Олафа Шольца во время диалога с гражданами, в котором также говорилось о Taurus.
Неделю назад в Люнебурге канцлер ФРГ снова пытался объяснить, почему он против поставок ракет Taurus, крайне необходимых для ВСУ.
На такое странное поведение Олафа Шольца сразу отреагировала самая большая оппозиционная партия Христианско-демократический союз.
Политик также поинтересовался, насколько серьезно Олаф Шольц на самом деле воспринимает собственные слова о поддержке Украины.
Глава Мюнхенской конференции обратился к Шольцу
После долгожданного предоставления ВСУ ракет ATACMS от США глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген призвал канцлера Германии Олафа Шольца наконец-то изменить свою позицию относительно крылатых ракет Taurus.
В этом контексте решение канцлера не поставлять Украине ракеты Taurus становится все более непостижимым, — посетовал он.
Гойсген также обратил внимание на то, что обучение бойцов ВСУ работе с системой Taurus можно было начать уже давно, и тогда ее можно было бы доставить и развернуть без привлечения солдат Бундесвера.
Однако Шольц продолжает упорно игнорировать призывы, требования и просьбы.
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