Taurus для Украины. В Германии вспыхнул скандал после заявления Шольца

Представители немецкой оппозиции публично возмутились из-за смеха канцлера Олафа Шольца после ответа на вопрос о поставках ракет Taurus Украине.

Шольц снова оказался под шквалом критики

Категорический отказ немецкого лидера предоставлять украинской армии ракеты Taurus остается главной темой многих дискуссий в ФРГ.

Однако недавние его слова стали новым шоком для сил, лоббирующих усиление поддержки Киева.

Оппозиция Германии свирепствует из-за неожиданного хохота Олафа Шольца во время диалога с гражданами, в котором также говорилось о Taurus.

Неделю назад в Люнебурге канцлер ФРГ снова пытался объяснить, почему он против поставок ракет Taurus, крайне необходимых для ВСУ.

Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем оружие, — заявил он, а потом неожиданно для всех начал смеяться. Поделиться

Generalsekretär #Linnemann: „Es ist absolut beschämend, dass der #Bundeskanzler auf Kosten der #Ukraine kichert und lacht. Dieser #KicherKanzler beleidigt die Menschen, die in der Ukraine um ihr Überleben kämpfen. Diese Menschen kämpfen auch für unsere Freiheit.“ #Scholzlacht pic.twitter.com/A4R4ewBNpi — CDU Deutschlands (@CDU) May 3, 2024

На такое странное поведение Олафа Шольца сразу отреагировала самая большая оппозиционная партия Христианско-демократический союз.

Это совершенно позорно, что канцлер хихикает и смеется за счет Украины. Хихикающий канцлер оскорбляет людей, борющихся за свое выживание в Украине, а также за нашу свободу, — озвучил свое мнение по этому поводу генсек ХДС Карстен Линнеманн. Поделиться

Политик также поинтересовался, насколько серьезно Олаф Шольц на самом деле воспринимает собственные слова о поддержке Украины.

Глава Мюнхенской конференции обратился к Шольцу

После долгожданного предоставления ВСУ ракет ATACMS от США глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген призвал канцлера Германии Олафа Шольца наконец-то изменить свою позицию относительно крылатых ракет Taurus.

В этом контексте решение канцлера не поставлять Украине ракеты Taurus становится все более непостижимым, — посетовал он.

Гойсген также обратил внимание на то, что обучение бойцов ВСУ работе с системой Taurus можно было начать уже давно, и тогда ее можно было бы доставить и развернуть без привлечения солдат Бундесвера.