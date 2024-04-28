На думку військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, вперта відмова Німеччини погоджувати передачу далекобійних ракет Taurus Україні не є серйозною проблемою, адже українські військові невдовзі мають отримати гідні альтернативи.

Чому Україні не варто зациклюватись на поставках Taurus від Німеччини

Коваленко пояснює, що німецькі далекобійні ракети Taurus призначені для ураження добре захищених цілей бункерного типу на далеких відстанях.

При цьому на озброєнні військових Німеччини є Taurus із дальністю ураження до 500 км, однак на експорт поступають ракети із дальністю ураження не більше 300 км.

Аналітик підкреслив, що ракета є спільною розробкою Німеччини та Швеції, однак за функціональністю мало чим відрізняється від британських Storm Shadow та французьких SCALP-EG.

Taurus є такою ж самою дозвуковою крилатою авіаційною ракетою типу "повітря-поверхня" із різноманітними модифікаціями бойової частини.

Іншими словами, Taurus — це не унікальна Wunderwaffe, за яку слід відбивати поклони Олафу Шольцу, маючи доступ до Storm Shadow/SCALP-EG, — підкреслює Коваленко. Поширити

Однак він зазначає, що наполегливе бажання України отримати ці ракети від Німеччини пов’язане з їхньою наявною кількістю.

Storm Shadow/SCALP-EG у Великої Британії та Франції не тисячі одиниць на складах, і передавати Україні їх можуть в обмеженій кількості. Ракети Taurus також не гіпербагаточисельні, але в симбіозі зі Storm Shadow/SCALP-EG вони дали б змогу вивести удари по російських об'єктах у більш системний і масований режим, — підкреслив Коваленко. Поширити

При цьому аналітик зазначив, що одним із ключових недоліків Taurus є обмеженість щодо носіїв та платформ запуску цієї ракети.

Коваленко підкреслив, що ракети Taurus з самого початку проектувались із розрахунком на обмежену кількість носіїв.

У той же час ракети Storm Shadow та SCALP-EG після лише незначного доопрацювання були інтегровані в українські фронтові бомбардувальники Су-24 і багато інших засобів ураження, які надають наші партнери, — AGM-88 HAARM, AASM-250 Hammer, JDAM та інші, а також встановлювалися на МіГ-29, Су-27.

Аналітик наголосив, що аналогічна інтеграція Taurus фактично неможлива.

Для того, щоб Су-24 зміг застосовувати Taurus, його слід піддати настільки глибокій модернізації, що це просто буде мало не нова модифікація старого радянського фронтового бомбардувальника. І ще не факт, що така модернізація буде ефективною і якісною, — пояснює Коваленко. Поширити

Навіть F-16 не можуть бути носіями Taurus без попередньої модернізації, хоч і не такої глибокої та непередбачуваної, як для Су-24.

Носіями Taurus можуть бути шведський Saab JAS 39 Gripen, Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18, а також Eurofighter Typhoon.

Які альтернативні ракети зможе використовувати Україна після отримання F-16

Коваленко підкреслив, що серед списку засобів ураження, доступних для використання винищувачем F-16, є дозвукова крилата ракета класу "повітря-поверхня" AGM-158 JASSM, а також AGM-154 Joint Standoff Weapon.

AGM-158 JASSM — це все та ж дозвукова крилата ракета авіаційного базування, яку залежно від модифікації можна застосовувати як по живій силі/техніці, так і по укріплених об'єктах, тобто вона має аналогічний функціонал, як і Storm Shadow/SCALP-EG, а також Taurus.

AGM-154 Joint Standoff Weapon — це плануюча бомба на базі бронебійних WDU-42/B. Базова дальність застосування цих бомб — 130 км. Але модифікація з реактивним двигуном перевищує дальність 500 км. Таких засобів ураження було поставлено армії США понад 25 тис.