По мнению военно-политического аналитика Александра Коваленко, упорный отказ Германии согласовывать передачу дальнобойных ракет Taurus Украине не является серьезной проблемой, ведь украинские военные вскоре должны получить достойные альтернативы.

Почему Украина не стоит зацикливаться на поставках Taurus от Германии

Коваленко объясняет, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus предназначены для поражения хорошо защищенных целей бункерного типа на дальних расстояниях.

При этом на вооружении военных Германии находится Taurus с дальностью поражения до 500 км, однако на экспорт поступают ракеты с дальностью поражения не более 300 км.

Аналитик подчеркнул, что ракета — совместная разработка Германии и Швеции, однако по функциональности мало чем отличается от британских Storm Shadow и французских SCALP-EG.

Taurus является такой же дозвуковой крылатой авиационной ракетой типа "воздух-поверхность" с разнообразными модификациями боевой части.

Иными словами, Taurus — это не уникальная Wunderwaffe, за которую следует отбивать поклоны Олафу Шольцу, имея доступ к Storm Shadow/SCALP-EG, — подчеркивает Коваленко. Поделиться

Однако он отмечает, что упорное желание Украины получить эти ракеты от Германии связано с их имеющимся количеством.

Storm Shadow/SCALP-EG в Великобритании и Франции не тысячи единиц на складах и передавать Украине их могут в ограниченном количестве. Ракеты Taurus также не гипермногочисленны, но в симбиозе со Storm Shadow/SCALP-EG они позволили бы вывести удары по российским объектам в более системный и массированный режим, — подчеркнул Коваленко. Поделиться

При этом аналитик отметил, что одним из ключевых недостатков Taurus является ограниченность по отношению к носителям и платформам запуска этой ракеты.

Коваленко подчеркнул, что ракеты Taurus изначально проектировались с расчетом на ограниченное количество носителей.

В то же время ракеты Storm Shadow и SCALP-EG после лишь незначительной доработки были интегрированы в украинские фронтовые бомбардировщики Су-24 и многие другие средства поражения, предоставляемые нашими партнерами — AGM-88 HAARM, AASM-250 Hammer, JDAM и другие. а также устанавливались на МиГ-29, Су-27.

Аналитик подчеркнул, что аналогичная интеграция Taurus практически невозможна.

Для того чтобы Су-24 смог применять Taurus, его следует подвергнуть настолько глубокой модернизации, что это просто будет чуть ли не новая модификация старого советского фронтового бомбардировщика. И еще не факт, что такая модернизация будет эффективной и качественной, — объясняет Коваленко. Поделиться

Даже F-16 не могут быть носителями Taurus без предварительной модернизации, хотя и не столь глубокой и непредсказуемой, как для Су-24.

Носителями Taurus могут быть шведский Saab JAS 39 Gripen, Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18, а также Eurofighter Typhoon.

Какие альтернативные ракеты сможет использовать Украина после получения F-16

Коваленко подчеркнул, что среди списка средств поражения, доступных для использования истребителем F-16, есть крылатая дозвуковая ракета класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM, а также AGM-154 Joint Standoff Weapon.

AGM-158 JASSM — это все та же дозвуковая крылатая ракета авиационного базирования, которую в зависимости от модификации можно применять как по живой силе/технике, так и по укрепленным объектам, то есть она имеет аналогичный функционал, как и Storm Shadow/SCALP-EG , а также Taurus.

AGM-154 Joint Standoff Weapon — это планирующая бомба на базе бронебойных WDU-42/B. Базовая дальность применения этих бомб — 130 км. Однако модификация с реактивным двигателем превышает дальность 500 км. Таких средств поражения было поставлено армии США более 25 тыс.