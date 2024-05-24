Почему Германия не передает Taurus Украине — объяснение Шольца

Германия не будет передавать свои крылатые ракеты Taurus Украине, потому что не хочет, чтобы украинцы самостоятельно определяли цели для ударов ими, а отправка немецких специалистов в Украину неприемлема.

Почему Германия не передает Taurus Украине

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Берлин не хочет рисковать возможным перерастанием войны на Украине в войну между Россией и НАТО. Именно поэтому Германия должна контролировать, по каким целям запускаются предоставленные ракеты.

Шольц подчеркнул, что ракеты Taurus не только высокоточны, но и имеют большой радиус действия — 500 километров. Именно поэтому передача подобного оружия, по мнению Шольца, "была бы оправдана только в том случае, если мы сами будем определять и ставить цели".

Это, в свою очередь, невозможно, если ты не хочешь сам быть частью этого конфликта, — подчеркнул Шольц. Поделиться

Когда Шольц может передать Украине Taurus

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, решение Белого дома по предоставлению Украине дальнобойных ракет ATACMS подтолкнет немецкого лидера Олафа Шольца к передаче Киеву Taurus.

Как отмечает глава МИД Польши, он рассчитывает, что вскоре произойдут существенные сдвиги в ходе дискуссий внутри Германии о возможности предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Радослав Сикорский прогнозирует, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может резко изменить свою позицию после последних событий на международной арене.

Предоставление Штатами Украине долгожданных ракет ATACMS стало реакцией на эскалацию со стороны России и Шольц признает это. Германия будет делать больше, чем делает. Поделиться

Как удалось недавно узнать западным журналистам, в Штатах также рассчитывают, что положительное решение по ATACMS для Украины подтолкнет официальный Берлин к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.