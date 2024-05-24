Німеччина оголосила про новий військовий пакет для України. Що туди увійшло

Крім систем Patriot, є ще система IRIS-T. Уже деякі системи тут є. І зараз у травні прибуде ще одна система. Крім цього, ми обіцяли Україні, що цього року, наступного й 2026-го року постачатимемо ще такі системи. Тобто ми послідовно працюємо над розширенням ППО, — наголосив дипломат.