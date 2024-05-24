Німеччина оголосила про новий військовий пакет для України. Що туди увійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина оголосила про новий військовий пакет для України. Що туди увійшло

танк
Джерело:  Уряд Німеччини

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ HIMARS.

Що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Німеччини

Повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки від Німеччини виглядає наступним чином:

  • десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);

  • 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;

  • 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

  • 8 500 снарядів 155 мм;

  • 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

  • 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

  • один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

  • одна броньована інженерна машина DACHS;

  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

  • чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;

  • два протимінні плуги;

  • 16 автоцистерн Zetros;

  • 400 світлодіодних ламп;

  • 530 штурмових гвинтівок MK 556;

  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

  • 111 гвинтівок CR 308;

  • 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.

Німеччина надає Україні систему ППО IRIS-T

Уже в травні Україна отримає ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.

Крім систем Patriot, є ще система IRIS-T. Уже деякі системи тут є. І зараз у травні прибуде ще одна система. Крім цього, ми обіцяли Україні, що цього року, наступного й 2026-го року постачатимемо ще такі системи. Тобто ми послідовно працюємо над розширенням ППО, — наголосив дипломат.

Він також пообіцяв, що підтримка України розвиватиметься слідом за потребами країни.

Станом на сьогодні офіційний Берлін бачить найбільшу потребу Києва в системах протиповітряної оборони.

Нині в Україні вже є дві німецькі системи ППО Patriot, очікується постачання третьої системи.

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