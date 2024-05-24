Німеччина оголосила про новий військовий пакет для України. Що туди увійшло

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ HIMARS.
Що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Німеччини
Повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки від Німеччини виглядає наступним чином:
десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
8 500 снарядів 155 мм;
20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
одна броньована інженерна машина DACHS;
одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;
два протимінні плуги;
16 автоцистерн Zetros;
400 світлодіодних ламп;
530 штурмових гвинтівок MK 556;
80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
111 гвинтівок CR 308;
1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.
Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.
Німеччина надає Україні систему ППО IRIS-T
Уже в травні Україна отримає ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.
Він також пообіцяв, що підтримка України розвиватиметься слідом за потребами країни.
Станом на сьогодні офіційний Берлін бачить найбільшу потребу Києва в системах протиповітряної оборони.
Нині в Україні вже є дві німецькі системи ППО Patriot, очікується постачання третьої системи.
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