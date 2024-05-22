У Німеччині розпочався судовий процес над групою заколотників, який очолював місцевий аристократ. Змовники планували влаштувати збройний переворот в країні і звертались по допомогу до Росії.

Що відомо про зірвану спробу збройного перевороту у Німеччині

За інформацією журналістів видання, перше судове засідання пройшло 21 травня у Франкфурті-на-Майні.

Зазначається, що судовий процес є прямим продовженням наймасштабнішої в сучасній історії Німеччини антитерористичної операції, проведенної в грудні 2022 року.

Німецьким правоохоронцям вдалось запобігти спробі державного перевороту, яку очолював аристократ Генріх фон Рейсс.

Рейсс, за інформацією журналістів, створив власне угруповання "Громадяни Рейху", плануючи повалити чинну владу в країні.

У вівторок у Франкфурті-на-Майні почався процес. На суді з'ясувалося, що під час підготовки путчу Рейсс намагався встановити зв'язок із Володимиром Путіним і угрупованням "Нічні вовки". Він кілька разів зустрічався з представниками посольства РФ. У перехоплених телефонних розмовах він говорив, що йому доведеться "зарядити автомат Калашникова". "Я вб'ю їх", — сказав він про членів уряду Німеччини, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Учасниця заколоту, колишня суддя і депутат Бундестагу Біргіт Мальзак-Вінкеман пояснювала закупівлю зброї угрупованням необхідністю підготовки до ймовірного нападу з боку РФ.

Також відомо, що "подругою" Рейсса була якась уродженка Калінінграда.

Що відомо про спроби заколотників заручитись підтримкою Кремля

Автори матеріалу підкреслюють, що частина членів екстремістського угруповання збиралась ліквідувати вище керівництво Німеччини та мали зв’язки з колишніми військовими посадовцями та ексдепутатом Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини".

У 2022 році у ймовірних учасників "антиконституційного угруповання" ідеології "Reichsbürger" одночасно відбулося більше ніж 100 обшуків, було проведено приблизно 20 арештів у Берліні, Тюрінгії, Баден-Вюртемберзі та Саксонії.

Слідчі з’ясували, що екстремісти планували влаштувати штурм будівлі німецького парламенту і закупили для цього 1 тис 300 одиниць зброї.

У перевороті мали брати участь 4-5 тис осіб. Екс-депутат Бундестагу передав їм план підземного ходу до будівлі парламенту, але поліцейські випередили заколотників лише на добу.

Встановлено, що в червні 2022 року змовники намагалися призначити зустріч у генконсульстві РФ, щоб обговорити можливість визнання Москвою майбутнього уряду на чолі з Рейссом.

Також один зі змовників звернувся до генконсульства РФ у Лейпцигу з питанням, чи готова Москва "підтримати німецькі групи опору".

Російський віце-консул призначив зустріч на 8 грудня, але заколотник на той час був заарештований.