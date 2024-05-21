У Німеччині намагалися вбити 15-річного українця

Видання Bild повідомляє, що в німецькому Дортмунді невідомі напали на українського підлітка, який гуляв ввечері з двома друзями.

У Німеччині здійснили ще один замах на українського біженця

Пізно ввечері 20 травня компанія українських юнаків розговорилися з двома дівчатами. Групі молодих людей це, очевидно, не сподобалося, і почалася бійка. Раптом один з німців витягнув ніж.

Згідно з даними видання Bild, спочатку 15-річного українця поранили у шию, а потім нападник встромив ніж у верхню частину тіла.

Українським юнакам вдалося втекти. Тяжко поранений підліток зміг пройти кілометр по Дортмунду, перш ніж втратити свідомість.

Лікар швидкої допомоги боровся за життя неповнолітнього. Швидка допомога доставила важко пораненого хлопця до клініки. Прокурор Марібель Андерссон припускає спробу ненавмисного вбивства, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, німецька поліція проводить активні пошуки нападника, розслідуванням займається відділ з розслідування вбивств.

Окрім того, зазначається стан українського юнака наразі стабільний.

Напади на українських біженців у Німеччині

10 лютого у ФРН був вбитий 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков.

Як згодом стало відомо, загиблий і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці. Лікарі не змогли врятувати Єрмакова.

20 лютого у лікарні помер Артем Козаченко, якого поранили ножем у німецькому Обергаузені.

У березні стало відомо, що на заході Німеччини знайшли мертвою громадянку України з тимчасовим захистом, яка проживала у притулку для біженців.

Згодом також з’ясувалося, що її кількатижневу доньку знайшли живою, а 51-річну матір мертвою.