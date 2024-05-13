Справа Бішимбаєва. Суд оголосив вирок ексміністру Казахстану за вбивство дружини

Колишнього міністра економіки Казахстану засудили до 24 років за вбивство дружини під час сварки.

Бішимбаев скоїв вбивство з особливою жорстокістю

Суд в Астані визнав 44-річного Куандика Бішимбаєва винним у вбивстві, вчиненому особливою жорстокістю. Вердикт винесли судді та присяжні.

Двоюрідний брат ексміністра Бахитжан ​​Байжанов отримав чотири роки позбавлення волі за приховування злочину.

Бішимбаєв у суді заперечував провину і стверджував, що його дружина нібито була п’яна, падала і, зокрема, вдарилася головою об унітаз. Це спростувала судмедекспертиза.

На тлі судового процесу в Казахстані ухвалили закон, що посилює покарання за домашнє насильство з адміністративної відповідальності до кримінальної.

Смерть 31-річної Нукенової привернула увагу до питання зґвалтування і домашнього насильства в Казахстані.

Деталі вбивства Салтанат Нукенової

31-річна Салтанат Нукенова померла вранці 9 листопада 2023 року у столичному ресторані BAU. Увечері 8 листопада пара посварилася на концерті російського співака Діми Білана.

У суді показали записи з камер спостереження ресторану, на яких Куандик Бішимбаєв б'є дружину ногами.

Згідно зі звинуваченням, колишній міністр побив дружину в туалеті, а потім на виході з ліфта. У VIP-кабінці ресторану, за його словами, дружина лягла на диван та заснула. Наступного дня Бішимбаєв залишив її та пішов у справах.

Швидку він викликав лише ввечері, коли помітив, що у Нукенової похололи обличчя й тіло.

Судова експертиза показала, що Салтанат Нукенова померла від закритої черепно-мозкової травми, що супроводжується гострою субдуральною гематомою.

6 травня у своєму останньому слові Бішимбаєв визнав себе винним у ненавмисному вбивстві. Він заявив, що не припускав смертельного наслідку.

На тлі процесу над колишнім міністром парламент ухвалив закон про протидію насильству, який відкладали кілька років попри заклики правозахисників.

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