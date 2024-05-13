Дело Бишимбаева. Суд объявил приговор эксминистру Казахстана за убийство жены

Бывший министр экономики Казахстана приговорен к 24 годам за убийство жены во время ссоры.

Бишимбаев совершил убийство с особой жестокостью

Суд в Астане признал 44-летнего Куандика Бишимбаева виновным в убийстве, совершенном особой жестокостью. Вердикт был вынесен судьями и присяжными.

Двоюродный брат эксминистра Бахитжан ​​Байжанов получил четыре года лишения свободы за сокрытие преступления.

Бишимбаев в суде отрицал вину и утверждал, что его жена якобы была пьяна, падала и, в частности, ударилась головой об унитаз. Это опровергла судмедэкспертиза.

На фоне судебного процесса в Казахстане был принят закон, усиливающий наказание за домашнее насилие по административной ответственности к уголовной.

Смерть 31-летней Нукеновой обратила внимание на вопрос изнасилования и домашнего насилия в Казахстане.

Детали убийства Салтанат Нукеновой

31-летняя Салтанат Нукенова скончалась утром 9 ноября 2023 в столичном ресторане BAU. Вечером 8 ноября пара поссорилась на концерте российского певца Димы Билана.

В суде показали записи с камер наблюдения ресторана, где Куандик Бишимбаев бьет жену ногами.

Согласно обвинению, бывший министр избил жену в туалете, а затем на выходе из лифта. В VIP-кабинке ресторана, по его словам, жена легла на диван и уснула. На следующий день Бишимбаев оставил ее и ушел по делам.

Быстро он вызвал только вечером, когда заметил, что у Нукенова похолодели лицо и тело.

Судебная экспертиза показала, что Салтанат Нукенова скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся острой субдуральной гематомой.

6 мая в своем последнем слове Бишимбаев признал себя виновным в непреднамеренном убийстве. Он заявил, что не предполагал смертельного исхода.

На фоне процесса над бывшим министром парламент принял закон о противодействии насилию, который откладывался несколько лет, несмотря на призывы правозащитников.

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