Дело Бишимбаева. Суд объявил приговор эксминистру Казахстана за убийство жены

Бывший министр экономики Казахстана приговорен к 24 годам за убийство жены во время ссоры.
Бишимбаев совершил убийство с особой жестокостью
Суд в Астане признал 44-летнего Куандика Бишимбаева виновным в убийстве, совершенном особой жестокостью. Вердикт был вынесен судьями и присяжными.
Двоюродный брат эксминистра Бахитжан Байжанов получил четыре года лишения свободы за сокрытие преступления.
Бишимбаев в суде отрицал вину и утверждал, что его жена якобы была пьяна, падала и, в частности, ударилась головой об унитаз. Это опровергла судмедэкспертиза.
На фоне судебного процесса в Казахстане был принят закон, усиливающий наказание за домашнее насилие по административной ответственности к уголовной.
Смерть 31-летней Нукеновой обратила внимание на вопрос изнасилования и домашнего насилия в Казахстане.
Детали убийства Салтанат Нукеновой
31-летняя Салтанат Нукенова скончалась утром 9 ноября 2023 в столичном ресторане BAU. Вечером 8 ноября пара поссорилась на концерте российского певца Димы Билана.
В суде показали записи с камер наблюдения ресторана, где Куандик Бишимбаев бьет жену ногами.
Согласно обвинению, бывший министр избил жену в туалете, а затем на выходе из лифта. В VIP-кабинке ресторана, по его словам, жена легла на диван и уснула. На следующий день Бишимбаев оставил ее и ушел по делам.
Быстро он вызвал только вечером, когда заметил, что у Нукенова похолодели лицо и тело.
Судебная экспертиза показала, что Салтанат Нукенова скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся острой субдуральной гематомой.
6 мая в своем последнем слове Бишимбаев признал себя виновным в непреднамеренном убийстве. Он заявил, что не предполагал смертельного исхода.
На фоне процесса над бывшим министром парламент принял закон о противодействии насилию, который откладывался несколько лет, несмотря на призывы правозащитников.
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