Задержаны подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Задержаны подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области

Национальная полиция Украины
корд
Читати українською

Полиция задержала подозреваемых в убийстве полицейского в Винницкой области, произошедшем 20 апреля. Подозреваемым грозит пожизненное наказание.

Что известно о задержании подозреваемых в убийстве полицейского

Подозреваемые скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников, — отмечает полиция.

По факту нападения следователи начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Убийство полицейского в Винницкой области

20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.

В ходе проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.

На кадрах из бодикамеры полицейского можно увидеть, что сначала правоохранители осматривали авто мужчин. Как вдруг нападающий в черном бьет патрульного, после чего слышны звуки взрывов.

Сухопутные войска подтвердили, что на видео, снятое на боди-камеры полицейского после расстрела и распространяемое в сети, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей.

Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского, — отметили в Сухопутных войсках.

В Нацполиции сообщили, что погибший во время ночного нападения – 20-летний Максим Зарецкий.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Объявлен план перехвата
Национальная полиция Украины
Полиция
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Убийство полицейского в Винницкой области. Появилось видео с бодикамеры правоохранителя
полиция
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Убийство полицейского в Винницкой области. Найдено авто подозреваемых и боеприпасы
полиция

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?