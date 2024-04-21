Задержаны подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области

Полиция задержала подозреваемых в убийстве полицейского в Винницкой области, произошедшем 20 апреля. Подозреваемым грозит пожизненное наказание.
Что известно о задержании подозреваемых в убийстве полицейского
Подозреваемые скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.
Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.
По факту нападения следователи начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Убийство полицейского в Винницкой области
20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.
В ходе проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.
На кадрах из бодикамеры полицейского можно увидеть, что сначала правоохранители осматривали авто мужчин. Как вдруг нападающий в черном бьет патрульного, после чего слышны звуки взрывов.
Сухопутные войска подтвердили, что на видео, снятое на боди-камеры полицейского после расстрела и распространяемое в сети, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей.
В Нацполиции сообщили, что погибший во время ночного нападения – 20-летний Максим Зарецкий.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-