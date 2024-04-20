В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Объявлен план перехвата

Ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин начали стрелять в полицейских. Один милиционер погиб.
Неизвестные стреляли в полицейских в Винницкой области
Полиция Винницкой области сообщает, что около 2 часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.
В авто было двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.
На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.
Лица, вероятно причастные к совершению преступления, уже установлены. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции.
В соцсетях публикуют записи камер видеонаблюдения с автозаправочных станций, на которых могут быть вероятные преступники.
На кадрах видны лицо и машина вероятных преступников. Отмечается, что они передвигались на внедорожнике Suzuki Grand Vitaro.
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