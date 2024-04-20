В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Объявлен план перехвата
Категория
Проиcшествия
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В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Объявлен план перехвата

Национальная полиция Украины
Полиция
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Ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин начали стрелять в полицейских. Один милиционер погиб.

Неизвестные стреляли в полицейских в Винницкой области

Полиция Винницкой области сообщает, что около 2 часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.

В авто было двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.

Лица, вероятно причастные к совершению преступления, уже установлены. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции.

От коллектива Национальной полиции выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского. Принимаются меры по установлению местонахождение и задержанию лиц, причастных к убийству нашего коллеги, — говорится в заявлении.

В соцсетях публикуют записи камер видеонаблюдения с автозаправочных станций, на которых могут быть вероятные преступники.

На кадрах видны лицо и машина вероятных преступников. Отмечается, что они передвигались на внедорожнике Suzuki Grand Vitaro.

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