Убийство заместителя мэра Никополя. Полиция задержала подозреваемого

Полицейские Днепропетровщины задержали подозреваемого в убийстве заммэра Никополя Виталия Журавлева. Подозреваемый произвел около 20 выстрелов по машине чиновника.
В убийстве заместителя мэра Никополя подозрение получил местный житель
Следователи установили, что 33-летний местный житель в течение четырех месяцев готовился к убийству.
В день инцидента, 8 февраля, мужчина вооружился, узнал маршрут Журавлева и ждал там. Когда его авто приблизилось, нападавший начал стрелять, а затем бросил гранату, из-за чего машина загорелась.
Мужчине сообщили о подозрении за умышленное убийство (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК). Суд избрал ему меру пресечения — будут держать под стражей.
Также правоохранители выяснили, что подозреваемый планировал убить и других должностных лиц Никополя. Эту информацию проверяют.
Что известно об убийстве заммэра Никополя
8 февраля около 9 утра в Никополе на Днепропетровщине неизвестные расстреляли автомобиль заместителя мэра города, принадлежащего заместителю городского головы Никополя.
Полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины.
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