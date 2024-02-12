Убийство заместителя мэра Никополя. Полиция задержала подозреваемого

Полицейские Днепропетровщины задержали подозреваемого в убийстве заммэра Никополя Виталия Журавлева. Подозреваемый произвел около 20 выстрелов по машине чиновника.

В убийстве заместителя мэра Никополя подозрение получил местный житель

Следователи установили, что 33-летний местный житель в течение четырех месяцев готовился к убийству.

В день инцидента, 8 февраля, мужчина вооружился, узнал маршрут Журавлева и ждал там. Когда его авто приблизилось, нападавший начал стрелять, а затем бросил гранату, из-за чего машина загорелась.

Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области, в ходе которых установили адрес помещения, где скрывался нападающий. Через несколько дней полицейские задержали фигуранта в арендованной квартире вблизи места совершения преступления, сообщают в полиции. Поделиться

Мужчине сообщили о подозрении за умышленное убийство (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК). Суд избрал ему меру пресечения — будут держать под стражей.

Также правоохранители выяснили, что подозреваемый планировал убить и других должностных лиц Никополя. Эту информацию проверяют.

Что известно об убийстве заммэра Никополя

8 февраля около 9 утра в Никополе на Днепропетровщине неизвестные расстреляли автомобиль заместителя мэра города, принадлежащего заместителю городского головы Никополя.

Полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины.