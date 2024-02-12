Убийство заместителя мэра Никополя. Полиция задержала подозреваемого
Категория
Украина
Дата публикации

Убийство заместителя мэра Никополя. Полиция задержала подозреваемого

Офис Генерального прокурора
Убийство
Читати українською

Полицейские Днепропетровщины задержали подозреваемого в убийстве заммэра Никополя Виталия Журавлева. Подозреваемый произвел около 20 выстрелов по машине чиновника.

В убийстве заместителя мэра Никополя подозрение получил местный житель

Следователи установили, что 33-летний местный житель в течение четырех месяцев готовился к убийству.

В день инцидента, 8 февраля, мужчина вооружился, узнал маршрут Журавлева и ждал там. Когда его авто приблизилось, нападавший начал стрелять, а затем бросил гранату, из-за чего машина загорелась.

Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области, в ходе которых установили адрес помещения, где скрывался нападающий. Через несколько дней полицейские задержали фигуранта в арендованной квартире вблизи места совершения преступления, сообщают в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении за умышленное убийство (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК). Суд избрал ему меру пресечения — будут держать под стражей.

Также правоохранители выяснили, что подозреваемый планировал убить и других должностных лиц Никополя. Эту информацию проверяют.

Что известно об убийстве заммэра Никополя

8 февраля около 9 утра в Никополе на Днепропетровщине неизвестные расстреляли автомобиль заместителя мэра города, принадлежащего заместителю городского головы Никополя.

Полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине приговорили к пожизненному заключению солдата РФ, расстрелявшего мирных украинцев
Киевская областная прокуратура
солдаты РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области – что известно
Сумская ОВА
Армія
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Никополе неизвестные расстреляли автомобиль с заместителем мэра города — прокуратура
Офис Генерального прокурора
Никополь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?