В Никополе неизвестные расстреляли автомобиль с заместителем мэра города — прокуратура
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Никополе неизвестные расстреляли автомобиль с заместителем мэра города — прокуратура

Офис Генерального прокурора
Никополь
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8 февраля около 9 утра в Никополе на Днепропетровщине неизвестные расстреляли автомобиль заместителя мэра города. Мужчина погиб.

В Никополе убили заместителя мэра города

По данным следствия, 8 февраля 2024 года на одной из улиц Никополя неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль. В нем находился заместитель городского головы.

После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Полицейские уже установили приметы нападающего. В настоящее время идет сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.

Прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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