В РФ расстреляли пилота бомбардировщика Ту-95, который убивал мирных украинцев

Расстрел пилота Ту-95. Что об этом известно

Информацию о покушении на российского захватчика первым сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 - майора стегачева Олега Сергеевича, - сказано в сообщении. Поделиться

Украинские разведчики также обращают внимание на то, что указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энельс" (в/ч 06987).

Что важно понимать, он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей.

В ГУР также уточняют, что в результате покушения российский оккупант получил огнестрельные ранения.

Однако пока не удалось выяснить, погиб ли он.

Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата – мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки. Справедливость – неотвратимая! Слава Украине! - подчеркивает команда ГУР.

Потери армии РФ по состоянию на 3 февраля:

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки уничтожили 880 российских захватчиков, а по технике уничтожены: