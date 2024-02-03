В РФ расстреляли пилота бомбардировщика Ту-95, который убивал мирных украинцев

В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 — майора Стегачева Олега Сергеевича.
Расстрел пилота Ту-95. Что об этом известно
Информацию о покушении на российского захватчика первым сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Украинские разведчики также обращают внимание на то, что указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энельс" (в/ч 06987).
Что важно понимать, он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей.
В ГУР также уточняют, что в результате покушения российский оккупант получил огнестрельные ранения.
Однако пока не удалось выяснить, погиб ли он.
Потери армии РФ по состоянию на 3 февраля:
Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки уничтожили 880 российских захватчиков, а по технике уничтожены:
танков - 6341 (+10) ед;
боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед;
артиллерийских систем - 9300 (+26) ед;
РСЗО - 979 (+1) ед;
средства ПВО - 663 ед.;
самолетов - 332 ед.;
вертолетов - 324 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7161 (+15) ед;
крылатые ракеты - 1846 ед.;
корабли/катера - 24 ед.;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед;
специальная техника - 1473 (+3) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-