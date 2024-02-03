В РФ расстреляли пилота бомбардировщика Ту-95, который убивал мирных украинцев
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В РФ расстреляли пилота бомбардировщика Ту-95, который убивал мирных украинцев

ГУР
расстрел
Читати українською

В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 — майора Стегачева Олега Сергеевича.

Расстрел пилота Ту-95. Что об этом известно

Информацию о покушении на российского захватчика первым сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 - майора стегачева Олега Сергеевича, - сказано в сообщении.

Украинские разведчики также обращают внимание на то, что указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе "Энельс" (в/ч 06987).

Что важно понимать, он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей.

В ГУР также уточняют, что в результате покушения российский оккупант получил огнестрельные ранения.

Однако пока не удалось выяснить, погиб ли он.

Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата – мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки. Справедливость – неотвратимая! Слава Украине! - подчеркивает команда ГУР.

Потери армии РФ по состоянию на 3 февраля:

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки уничтожили 880 российских захватчиков, а по технике уничтожены:

  • танков - 6341 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед;

  • артиллерийских систем - 9300 (+26) ед;

  • РСЗО - 979 (+1) ед;

  • средства ПВО - 663 ед.;

  • самолетов - 332 ед.;

  • вертолетов - 324 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7161 (+15) ед;

  • крылатые ракеты - 1846 ед.;

  • корабли/катера - 24 ед.;

  • подводные лодки - 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед;

  • специальная техника - 1473 (+3) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР назвали фейком предоставление разрешения Арестовичу на выезд из Украины
Алексей Арестович
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ отказывается объяснять ситуацию по поводу погибших в авиакатастрофе Ил-76 — ГУР
Андрей Юсов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР поделились подробностями уничтожения ракетного катера "Ивановец"
Ракетный катер "Ивановец"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.