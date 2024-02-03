У РФ розстріляли пілота бомбардувальника Ту-95, який вбивав мирних українців

У російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора Стєгачьова Олега Сергійовича.
Розстріл пілота Ту-95. Що про це відомо
Інформацію про замах на російського загарбника першим повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Українські розвідники також звертають увагу на те, що вказаний пілот ВКС РФ народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі «Енельс» (в/ч 06987).
Що важливо розуміти, він безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.
У ГУР також уточнюють, що у результаті замаху російський окупант зазнав вогнепальних поранень.
Однак поки не вдалося з’ясувати, чи загинув він.
Втрати армії РФ станом на 3 лютого:
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни за добу знищили 880 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6341 (+10) од.;
бойових броньованих машин — 11805 (+13) од.;
артилерійських систем — 9300 (+26) од.;
РСЗВ — 979 (+1) од.;
засоби ППО — 663 од.;
літаків — 332 од.;
гелікоптерів — 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7161 (+15) од.;
крилаті ракети — 1846 од.;
кораблі/катери — 24 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 12352 (+36) од.;
спеціальна техніка — 1473 (+3) од.
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