У РФ розстріляли пілота бомбардувальника Ту-95, який вбивав мирних українців

Розстріл пілота Ту-95. Що про це відомо

Інформацію про замах на російського загарбника першим повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Уросійському місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора стєґачьова олєґа сєрґєєвіча, - йдеться в повідомленні. Поширити

Українські розвідники також звертають увагу на те, що вказаний пілот ВКС РФ народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі «Енельс» (в/ч 06987).

Що важливо розуміти, він безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.

У ГУР також уточнюють, що у результаті замаху російський окупант зазнав вогнепальних поранень.

Однак поки не вдалося з’ясувати, чи загинув він.

Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата ― ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички. Справедливість ― невідворотна! Слава Україні! - наголошує команда ГУР.

Втрати армії РФ станом на 3 лютого:

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни за добу знищили 880 російських загарбників, а з техніки знищено: