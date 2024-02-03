У РФ розстріляли пілота бомбардувальника Ту-95, який вбивав мирних українців
Категорія
Події
Дата публікації

У РФ розстріляли пілота бомбардувальника Ту-95, який вбивав мирних українців

ГУР
розстріл

У російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора  Стєгачьова Олега Сергійовича.

Розстріл пілота Ту-95. Що про це відомо

Інформацію про замах на російського загарбника першим повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Уросійському місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора  стєґачьова олєґа сєрґєєвіча, - йдеться в повідомленні.

Українські розвідники також звертають увагу на те, що вказаний пілот ВКС РФ народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі «Енельс» (в/ч 06987).

Що важливо розуміти, він безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.

 У ГУР також уточнюють, що у результаті замаху російський окупант зазнав вогнепальних поранень.

Однак поки не вдалося з’ясувати, чи загинув він.

 Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата ― ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички. Справедливість ― невідворотна! Слава Україні! - наголошує команда ГУР.

Втрати армії РФ станом на 3 лютого:

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни за добу знищили 880 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6341 (+10) од.;

  • бойових броньованих машин — 11805 (+13) од.;

  • артилерійських систем — 9300 (+26) од.;

  • РСЗВ — 979 (+1) од.;

  • засоби ППО — 663 од.;

  • літаків — 332 од.;

  • гелікоптерів — 324 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7161 (+15) од.;

  • крилаті ракети — 1846 од.;

  • кораблі/катери — 24 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12352 (+36) од.;

  • спеціальна техніка — 1473 (+3) од.

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