У ГУР назвали фейком надання дозволу Арестовичу на виїзд з України

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, інформація про нібито надання представниками розвідки дозволу колишньому раднику президента Олексію Арестовичу на виїзд з України не відповідає дійсності.
ГУР не надавало Арестовичу дозволу на виїзд з України
Юсов підкреслив, що інформація про те, що Арестович виїхав за межі України 4 вересня 2023 року нібито за допомогою листа від ГУР не правдива.
Що відомо про виїзд Арестовича з України
Журналісти видання NGL.media 1 лютого оприлюднили розслідування про виїзд екс-радника Офісу президента з країни.
За їхніми даними, ще 4 вересня 2023 року йому вдалося перетнути кордон з допомогою листу від української розвідки.
Зазначається, що від початку повномасштабної війни Арестович неодноразово виїздив за межі України, однак завжди повертався.
Після виїзду з країни Арестович зробив низку скандальних заяв, зокрема закликав укласти мир між Україна та Росією, а потім подати спільний позов проти Заходу, оскільки ті країни "нам винні".
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