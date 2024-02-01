У ГУР назвали фейком надання дозволу Арестовичу на виїзд з України
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР назвали фейком надання дозволу Арестовичу на виїзд з України

Олексій Арестович
Джерело:  online.ua

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, інформація про нібито надання представниками розвідки дозволу колишньому раднику президента Олексію Арестовичу на виїзд з України не відповідає дійсності. 

ГУР не надавало Арестовичу дозволу на виїзд з України

Юсов підкреслив, що інформація про те, що Арестович виїхав за межі України 4 вересня 2023 року нібито за допомогою листа від ГУР не правдива.

Можемо повідомити, що Головне управління розвідки Міністерства оборони не надавало будь-яких документів, посвідчень, звернень офіційних чи неофіційних для виїзду згаданої персони за кордон 4 вересня 2023 року. Ця інформація є неправдивою. А її оприлюднення саме зараз носить ознаки цілеспрямованої інформаційної кампанії проти ГУР МО та її керівництва, - зазначає представник ГУР.

Що відомо про виїзд Арестовича з України

Журналісти видання NGL.media 1 лютого оприлюднили розслідування про виїзд екс-радника Офісу президента з країни.

За їхніми даними, ще 4 вересня 2023 року йому вдалося перетнути кордон з допомогою листу від української розвідки.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни Арестович неодноразово виїздив за межі України, однак завжди повертався. 

Після виїзду з країни Арестович зробив низку скандальних заяв, зокрема закликав укласти мир між Україна та Росією, а потім подати спільний позов проти Заходу, оскільки ті країни "нам винні".

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