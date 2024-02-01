В ГУР назвали фейком предоставление разрешения Арестовичу на выезд из Украины

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, информация о якобы предоставлении представителями разведки разрешения бывшему советнику президента Алексею Арестовичу на выезд из Украины не соответствует действительности.
ГУР не предоставляло Арестовичу разрешения на выезд из Украины
Юсов подчеркнул, что информация о том, что Арестович выехал за пределы Украины 4 сентября 2023, якобы с помощью письма от ГУР не правдива.
Что известно о выезде Арестовича из Украины
Журналисты издания NGL.media 1 февраля обнародовали расследование о выезде экс-советника Офиса президента из страны.
По их данным, еще 4 сентября 2023 ему удалось пересечь границу с помощью письма от украинской разведки.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, но всегда возвращался.
После выезда из страны Арестович сделал ряд скандальных заявлений, в том числе призвал заключить мир между Украиной и Россией, а затем подать общий иск против Запада, поскольку те страны "нам должны".
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