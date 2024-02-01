В ГУР назвали фейком предоставление разрешения Арестовичу на выезд из Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР назвали фейком предоставление разрешения Арестовичу на выезд из Украины

Алексей Арестович
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Источник:  online.ua

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, информация о якобы предоставлении представителями разведки разрешения бывшему советнику президента Алексею Арестовичу на выезд из Украины не соответствует действительности.

ГУР не предоставляло Арестовичу разрешения на выезд из Украины

Юсов подчеркнул, что информация о том, что Арестович выехал за пределы Украины 4 сентября 2023, якобы с помощью письма от ГУР не правдива.

Можем сообщить, что Главное управление разведки Министерства обороны не предоставляло документов, удостоверений, обращений официальных или неофициальных для выезда упомянутой персоны за границу 4 сентября 2023 года. Эта информация неправдива. А ее обнародование сейчас носит признаки целенаправленной информационной кампании против ГУР МО и ее руководства, - отмечает представитель ГУР.

Что известно о выезде Арестовича из Украины

Журналисты издания NGL.media 1 февраля обнародовали расследование о выезде экс-советника Офиса президента из страны.

По их данным, еще 4 сентября 2023 ему удалось пересечь границу с помощью письма от украинской разведки.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, но всегда возвращался.

После выезда из страны Арестович сделал ряд скандальных заявлений, в том числе призвал заключить мир между Украиной и Россией, а затем подать общий иск против Запада, поскольку те страны "нам должны".

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