У Нікополі невідомі розстріляли автомобіль з заступником мера міста — прокуратура
Категорія
Події
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У Нікополі невідомі розстріляли автомобіль з заступником мера міста — прокуратура

Офіс Генерального прокурора
НІкополь

8 лютого близько 9 ранку у Нікополі на Дніпропетровщині невідомі розстріляли автівку заступника мера міста. Чоловік загинув.

У Нікополі вбили заступника мера міста

За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль. В ньому перебував заступник міського голови.

Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.

Поліцейські вже встановили прикмети нападника. Наразі триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.

Прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

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