Вбивство заступника мера Нікополя. Поліція затримала підозрюваного

Поліцейські Дніпропетровщини затримали підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя Віталія Журавльова. Підозрюваний вчинив близько 20 пострілів по машині посадовця.

У вбивстві заступника мера Нікополя підозру отримав місцевий житель

Слідчі встановили, що 33-річний місцевий мешканець протягом чотирьох місяців готувався до вбивства.

У день інциденту, 8 лютого, чоловік озброївся, дізнався про маршрут Журавльова і чекав там. Коли його авто наблизилося, нападник почав стріляти, а потім кинув гранату, через що машина загорілася.

Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області, в ході яких встановили адресу помешкання, де переховувався нападник. За декілька днів поліцейські затримали фігуранта в орендованій квартирі поблизу місця скоєння злочину, — повідомляють в поліцїі. Поширити

Чоловіку повідомили про підозру за умисне вбивство (п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід — триматимуть під вартою.

Також правоохоронці зʼясували, що підозрюваний планував убити й інших посадовців Нікополя. Цю інформацію перевіряють.

Що відомо про вбивство заступника мера Нікополя

8 лютого близько 9 ранку у Нікополі на Дніпропетровщині невідомі розстріляли автівку заступника мера міста, який належить заступнику міського голови Нікополя.

Поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.