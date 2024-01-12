В Україні засудили до довічного ув'язнення солдата РФ, який розстріляв мирних українців

Український суд виніс вирок і засудив до довічного ув'язнення російського окупанта, який розстріляв у спину двох мирних мешканців біля села Мрія у Київській області.

До найвищої міри заочно засудили росіянина, який вбив мирних громадян України

Київська обласна прокуратура офіційно підтвердила, що суд визнав винним старшого лейтенанта 5-ої окремої гвардійської танкової бригади збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Окрім того, наголошується, що його заочно засуджено до довічного позбавлення волі.

За словами українських прокурорів, у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою "V" та надписом "Танковий спецназ RUS" приїхали до автосалону поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.

В цей час до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник та охоронець цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте, як тільки вони відійшли на декілька метрів, засуджений разом із невстановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї у спину мирних мешканців. Поширити

Мирні громадяни України померли на місці.

Злочин солдат РФ потрапив на камери

Також прокурори звертають увагу на те, що після цього російські загарбники проникли до приміщення на території автосалону та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автівку.

Окрім того, наголошується, що цей злочин солдатів РФ був зафіксований камерами відеоспостереження підприємства.

У прокуратурі зазначають, що матеріали відносно інших осіб, причетних до вказаного злочину, виділені в окреме кримінальне провадження.