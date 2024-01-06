Ознака геноциду. МЗС відреагувало на присвоєння українським дітям громадянства РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Ознака геноциду. МЗС відреагувало на присвоєння українським дітям громадянства РФ

МЗС України
Дитина

Указ російського диктатора Володимира Путіна щодо присвоєння українським дітям громадянства Росії, є черговим доказом злочинів країни терориста проти України.

Реакція МЗC на “паспортизацію” викрадених українських дітей

Як наголосили в МЗС, рішення Путіна спрямоване на вирішення демографічних потреб країни-терористи задля продовження війни проти України. Зокрема це грубо порушує законодавство нашої країни, норми міжнародного права та права дітей, які були примусово переміщені на територію Росії.

Дії Росії порушують норми міжнародного гуманітарного права, а також є нікчемними. Запровадження відповідної норми має на меті позбавлення викрадених дітей можливості повернутися на Батьківщину.

Справжня цінність цього указу полягає лише в тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини, - додає МЗС.

Міністерство також закликало Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги дії диктатора щодо переведення дітей з однієї національної групи в іншу, у тому ж числі шляхом примусового надання їм громадянства, що є ознакою геноциду.

Зокрема МЗС наполягає на тому, щоб міжнародна спільнота якомога швидше реалізувала виданий МКС ордер на арешт Путіна.

Нагадаємо, 4 січня президент РФ Володимир Путін підписав наказ, за яким викрадені українські діти можуть спрощено насильно отримати громадянство Російської Федерації.

Відповідно до указу, діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство Росії за особистим рішенням диктатора, без врахування всіх законодавчих вимог.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нам погрожували дитбудинком. Як Росія масово викрадає дітей з України — NYT
Діти
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
МКС має видати ордер на арешт Лукашенка за участь у викраденні українських дітей — Павло Латушко
Олександр Лукашенко
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства РФ — омбудсман
Дмитро Лубінець
Діти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм