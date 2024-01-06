Ознака геноциду. МЗС відреагувало на присвоєння українським дітям громадянства РФ

Реакція МЗC на “паспортизацію” викрадених українських дітей

Як наголосили в МЗС, рішення Путіна спрямоване на вирішення демографічних потреб країни-терористи задля продовження війни проти України. Зокрема це грубо порушує законодавство нашої країни, норми міжнародного права та права дітей, які були примусово переміщені на територію Росії.

Дії Росії порушують норми міжнародного гуманітарного права, а також є нікчемними. Запровадження відповідної норми має на меті позбавлення викрадених дітей можливості повернутися на Батьківщину.

Справжня цінність цього указу полягає лише в тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини, - додає МЗС. Поширити

Міністерство також закликало Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги дії диктатора щодо переведення дітей з однієї національної групи в іншу, у тому ж числі шляхом примусового надання їм громадянства, що є ознакою геноциду.

Зокрема МЗС наполягає на тому, щоб міжнародна спільнота якомога швидше реалізувала виданий МКС ордер на арешт Путіна.

Нагадаємо, 4 січня президент РФ Володимир Путін підписав наказ, за яким викрадені українські діти можуть спрощено насильно отримати громадянство Російської Федерації.

Відповідно до указу, діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство Росії за особистим рішенням диктатора, без врахування всіх законодавчих вимог.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.