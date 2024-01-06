Признак геноцида. МИД отреагировал на присвоение украинским детям гражданства РФ

Указ российского диктатора Владимира Путина о присвоении украинским детям гражданства России является очередным доказательством преступлений страны террориста против Украины.
Реакция МИД на "паспортизацию" похищенных украинских детей
Как отметили в МИДе, решение Путина направлено на решение демографических потребностей страны-террористы для продолжения войны против Украины. В частности, это грубо нарушает законодательство нашей страны, нормы международного права и права детей, которые были принудительно перемещены на территорию России.
Действия России нарушают нормы международного гуманитарного права, а также ничтожны. Введение соответствующей нормы направлено на лишение похищенных детей возможности вернуться на Родину.
Министерство также призвало Международный уголовный суд принять во внимание действия диктатора по переводу детей из одной национальной группы в другую, в том числе путем принудительного предоставления им гражданства, что является признаком геноцида.
В частности, МИД настаивает на том, чтобы международное сообщество как можно скорее реализовало изданный МКС ордер на арест Путина.
Напомним, 4 января президент РФ Владимир Путин подписал приказ, по которому похищенные украинские дети могут упрощенно насильственно получить гражданство Российской Федерации.
Согласно указу, дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки и граждане Украины, могут получить гражданство России по личному решению диктатора, без учета всех законодательных требований.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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