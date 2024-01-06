Признак геноцида. МИД отреагировал на присвоение украинским детям гражданства РФ

Реакция МИД на "паспортизацию" похищенных украинских детей

Как отметили в МИДе, решение Путина направлено на решение демографических потребностей страны-террористы для продолжения войны против Украины. В частности, это грубо нарушает законодательство нашей страны, нормы международного права и права детей, которые были принудительно перемещены на территорию России.

Действия России нарушают нормы международного гуманитарного права, а также ничтожны. Введение соответствующей нормы направлено на лишение похищенных детей возможности вернуться на Родину.

Настоящая ценность этого указа состоит лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений РФ против Украины, ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной Родины, - добавляет МИД. Поделиться

Министерство также призвало Международный уголовный суд принять во внимание действия диктатора по переводу детей из одной национальной группы в другую, в том числе путем принудительного предоставления им гражданства, что является признаком геноцида.

В частности, МИД настаивает на том, чтобы международное сообщество как можно скорее реализовало изданный МКС ордер на арест Путина.

Напомним, 4 января президент РФ Владимир Путин подписал приказ, по которому похищенные украинские дети могут упрощенно насильственно получить гражданство Российской Федерации.

Согласно указу, дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки и граждане Украины, могут получить гражданство России по личному решению диктатора, без учета всех законодательных требований.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.