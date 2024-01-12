В Украине приговорили к пожизненному заключению солдата РФ, расстрелявшего мирных украинцев
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине приговорили к пожизненному заключению солдата РФ, расстрелявшего мирных украинцев

Киевская областная прокуратура
солдаты РФ
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Украинский суд приговорил к пожизненному заключению российского оккупанта, расстрелявшего в спину двух мирных жителей возле села Мрия в Киевской области.

К высшей мере заключения заочно приговорили россиянина, убившего мирных граждан Украины

Киевская областная прокуратура официально подтвердила, что суд признал виновным старшего лейтенанта 5-й отдельной гвардейской танковой бригады вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Кроме того, указано, что он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

По словам украинских прокуроров, в марте 2022 года пять военнослужащих РФ на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали в автосалон вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.

К оккупантам вышли двое гражданских безоружных граждан – владелец и охранник этого предприятия. Захватчики, убедившись в том, что эти люди не представляют для них никакой угрозы, позволили им уйти. Однако, как только они отошли на несколько метров, осужденный вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей.

Мирные граждане Украины умерли на месте.

Преступление солдат РФ попало на камеры

Также прокуроры обращают внимание на то, что после этого российские захватчики проникли в помещение на территории автосалона и украли материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль.

Кроме того, указано, что это преступление солдат РФ было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.

В прокуратуре отмечают, что материалы в отношении других лиц, причастных к указанному преступлению, выделены в отдельное уголовное производство.

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