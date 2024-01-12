В Украине приговорили к пожизненному заключению солдата РФ, расстрелявшего мирных украинцев

Украинский суд приговорил к пожизненному заключению российского оккупанта, расстрелявшего в спину двух мирных жителей возле села Мрия в Киевской области.
К высшей мере заключения заочно приговорили россиянина, убившего мирных граждан Украины
Киевская областная прокуратура официально подтвердила, что суд признал виновным старшего лейтенанта 5-й отдельной гвардейской танковой бригады вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.
Кроме того, указано, что он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
По словам украинских прокуроров, в марте 2022 года пять военнослужащих РФ на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали в автосалон вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.
Мирные граждане Украины умерли на месте.
Преступление солдат РФ попало на камеры
Также прокуроры обращают внимание на то, что после этого российские захватчики проникли в помещение на территории автосалона и украли материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль.
Кроме того, указано, что это преступление солдат РФ было зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.
В прокуратуре отмечают, что материалы в отношении других лиц, причастных к указанному преступлению, выделены в отдельное уголовное производство.
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