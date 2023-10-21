Эта гниль должна быть уничтожена. На шоу Соловьева призвали к геноциду россиян — видео

Как оказалось, власти РФ настолько боятся россиян, которые не поддерживают политику Путина, что даже начали публично призывать к их уничтожению.

В РФ требуют уничтожить россиян, которым не нравится Путин

С неожиданным предложением в эфире центрального российского телеканала выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Он потребовал изолировать или уничтожить граждан РФ, которые не поддерживают главу Кремля Владимира Путина.

Что важно понимать, Гурулев является представителем провластной партии "Единая Россия" и членом оборонного комитета нижней палаты.

Политик во время шоу Соловьева призвал "уничтожить" около 20% российских граждан.

Следует обратить внимание на то, что это примерно 29 миллионов человек, согласно данным Росстата, который оценивает численность населения страны в 146,4 млн человек.

Гурулев также цинично соврал, что сейчас общество "на 80% доверяет президенту".

И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, чтобы вся вот эта оставшаяся гниль, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена, - отметил приспешник Путина. Поделиться

Гурулев пророчит победу Путина на президентских выборах

По убеждению Гурулева, глава Кремля, который управляет РФ дольше всего со времен Иосифа Сталина, победит на предстоящих весной 2024 года президентских выборах.

Я железно знаю, что он победит капитально. Так, что и не снилось там всей этой швали, которая там макроны, байдены, и там все эти шольцы, и так далее, и тому подобное, – бесстыдно добавил российский депутат. Поделиться

Стоит также обратить внимание на то, что никто в студии даже не попытался вступить с Гурулевым в дискуссию по этому поводу.

Российские пропагандисты внимательно слушали и одобрительно кивали головами.