Ця гниль має бути знищена. На шоу Соловйова закликали до геноциду росіян — відео
Категорія
Політика
Дата публікації

Ця гниль має бути знищена. На шоу Соловйова закликали до геноциду росіян — відео

Андрій Гурульов
Джерело:  ONLINE.UA

Як виявилося, влада РФ настільки боїться росіян, які не підтримують політику Путіна, що навіть почала публічно закликати до їх знищення.

У РФ вимагають знищити росіян, які не будуть голосувати за Путіна на виборах

З неочікуваною “пропозицією” в етері центрального російського телеканалу виступив депутат Держдуми Андрій Гурульов.

Він почав вимагати ізолювати або знищити громадян РФ, які не підтримують очільника Кремля Володимира Путіна.

Що важливо розуміти, Гурульов є представником провладної партії Єдина Росія та членом оборонного комітету нижньої палати.

Політик під час шоу Соловйова закликав "знищити" близько 20% російських громадян.

Варто звернути увагу на те, що це приблизно 29 мільйонів людей, згідно даним Росстату, який оцінює чисельність населення країни в 146,4 млн осіб.

Гурульов також цинічно збрехав, що зараз суспільство "на 80% довіряє президенту".

І я хотів би, щоб в цьому нашому суспільстві, щоб вся ось ця гниль, яка залишилася, вона повинна бути якщо не ізольована, то хоча б якось знищена, - зазначив поплічник Путіна.

Гурульов пророкує перемогу Путіна на президентських виборах

На переконання Гурульова, очільник Кремля, який керує РФ найдовше з часів Йосипа Сталіна, переможе на майбутніх навесні 2024 року президентських виборах.

Я залізно знаю, що він переможе капітально. Так, що і не снилося там всієї цієї швалі, яка там Макрони, Байдени, і там всі ці Шольци, і так далі, і тому подібне, - безсоромно додав російський депутат.

Варто також звернути увагу на те, що ніхто у студії навіть не спробував вступити з Гурульовим у дискусію з цього приводу.

Російські пропагандисти уважно слухали та схвально кивали головами.

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