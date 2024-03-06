Пожар в экопарке "Осокорки". Полиция расследует умышленный поджог

Полиция Киева начала уголовное производство по факту пожара на территории ландшафтного заказника «Осокорковские луга», который произошел вечером 5 марта.

Расследование пожара в экопарке Осокорки

По предварительным данным огнем уничтожено около трех гектаров сухостоя. Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар удалось локализовать.

По указанному факту следователи полиции столицы возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 252 Уголовного кодекса Украины — Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания, лица, которые могут быть причастны к пожару, а также сумма нанесенного ущерба.

Ранее начальник КГВА Сергей Попко заяви , что накануне обратился к правоохранителям по поводу расследования происшествия.

По предварительным данным, выгорело около 3 гектаров территории, в том числе и часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Какой вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий выяснят экологи.

Территория имеет природоохранный статус — уничтожение флоры и фауны там строго запрещено. За такие действия уголовный кодекс Украины предусматривает штраф 8,5 млн грн или лишение свободы на 3 года.

Пожар в экопарке Осокорки

Пожар произошел 5 марта, около 19:00, на территории Дарницкого района города Киева между озерами Небреж и Тягле.

Она была локализована в 23:15 и ликвидирована — в 23:57. Спасатели зафиксировали, что произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории.

Тушение пожара было затруднено подтоплением подъездных путей.

В экопарке отметили, что пожар возник на участке, граничащем с застройкой Stolitsa Group. Активисты утверждают, что это поджог.